Eurocopa femenina (cuartos de final): La fortuna y las decisiones arbitrales provocaron que España no pudiese ante Inglaterra

Orgullo y decepción. La Selección Española cayó eliminada en los cuartos de la Eurocopa femenina ante la anfitriona, Inglaterra. Las jugadoras cuajaron un partido casi perfecto pero que, un equipo arbitral ‘casero’, lo empañó todo.

Porque si lo que ocurrió el pasado miércoles 20 de julio en el partido entre Inglaterra y España, le pasa al Real Madrid o al Barcelona, las portadas de los medios deportivos clamarían contra un robo a mano armada.

Y es que, las chicas de Jorge Vilda, que venían de conseguir ‘in extremis’ si sello a cuartos al derrotar a Dinamarca en la fase de grupos, jugaron el mejor partido del torneo, pero no bastó para lograr el pase a las semifinales. Una vez más, La Roja vuelve a quedarse a las puertas y sigue sin saber lo que es superar una eliminatoria en una fase final -perdió en cuartos en 2017, 2013 y en 1997 en semifinales, cuando accedieron directamente desde la fase de grupos- y se despide con orgullo y con la cabeza bien alta de su aventura europea.

Nuestra selección jugó a un gran nivel, aguantando el tirón inicial de una Inglaterra que, con el paso de los minutos, se frustraba cada vez más. A pesar de que España estuvo bailando y dominando durante gran parte del encuentro a las anfitrionas, la falta de gol era un hecho.

La poca voracidad e instinto de las delanteras españolas mermaron, y mucho, la primera parte de los cuartos. Por ello, el seleccionador, Vilda, decidió cambiar el plan inicial y dio entrada a -apuntad este nombre- Athenea del Castillo, que sustituyó a Marta Cardona. La extremo del Real Madrid volvió completamente loca a la defensa inglesa con sus cambios de ritmo y su desborde. Además, de sus botas saldría la asistencia del gol en el minuto 54.

Un pase raso hacia Esther González, que recibió, orientó y remató con un disparo cruzado al fondo de las mallas, hacía soñar a todo un país. Inglaterra encajaba su primer gol en toda la Eurocopa y España debía jugar con su ansiedad para mantenerlas fuera del partido.

Las inglesas, con más corazón que juego, dieron algún susto. Pero la portera del FC Barcelona, Sandra Paños, repelió todo lo que se acercaba en su área. Con el paso de los minutos y, con una Inglaterra completamente desesperada, la victoria de nuestras chicas parecía aún más cerca.

Pero todavía quedaba lo peor. A sólo cinco minutos del final, la colegiada y el VAR barrieron a favor de las inglesas. Conscientes de que jugaban en su casa -son las anfitrionas de la Euro- miraron para otro lado en el gol que provocó la prórroga.

La central Paredes recibió un codazo de Russo y la española no pudo cabecear un balón que Toone terminó metiendo entre los tres palos. El estadio se vino abajo y la afición estalló en un ensordecedor grito de rabia.

Ya en la prórroga, las españolas, a pesar de que pelearon hasta el final, acabaron reventadas físicamente. Las inglesas, por su parte, con el arreón y apoyo de todo el público inglés se vinieron arriba y un espectacular chut desde fuera del área de Stanway decidió la eliminatoria a favor de Inglaterra. España cayó, pero con orgullo

Irene Paredes, la capitana y jugadora que recibió la clarísima falta de la delantera inglesa en la acción del gol que suponía el empate y, por ende, la prórroga declaró sin ningún tipo de tapujos:

«No puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello, una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar, y eso decanta el partido y empieza uno nuevo. Hemos estado bien, el final son momentos puntuales, pero te meten un gol que no les da la gana de revisarlo porque estás en Inglaterra. Es complicado».