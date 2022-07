Suso vuelve a jugar al fútbol ocho meses después

Suso volvió a sentirse futbolista después de estar alejado de los terrenos de juego ocho meses. 246 días después de su último partido, un 20 de noviembre ante el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, volvía a jugar en el Estadio José Alvalade de Lisboa para enfrentarse a un amistoso de pretemporada, enmarcado en el stage en Lagos.

El conjunto hispalense empató a uno con el gol del mexicano Tecatito Corona después de una buena recuperación de Óliver Torres del encuentro contra el Sporting de Portugal. Finalmente, el equipo sevillano venció en los penaltis para ganar el Trofeo de los Cinco Violines.

El jugador del Sevilla Fútbol Club contó el calvario de su lesión a los medios oficiales del club: «Me lesioné el isquio, jugué contra el Alavés y volví a recaer, me recuperé y el primer día que entrené de nuevo se me salió el tobillo«. Por ese motivo, el extremo no ha pudo disfrutar del verano para recuperarse: «No he tenido vacaciones, por el tobillo no he podido parar».

El futbolista andaluz contó el momento más bonito de su carrera deportiva: «Cuando debuté con la selección española porque es el premio de estar entre los 25 mejores jugadores del país. Además yo fui en la época en la que estaba Andrés Iniesta, David Silva o Sergio Busquets. Uno de los objetivos la temporada pasada era que me volviera a llamar Luis Enrique porque fui con España algunas veces cuando jugaba en Milán. Desde que llegué a Sevilla no me han llamado para defender la camiseta de mi país».

El futbolista gaditano sólo jugó doce partidos la temporada pasada en su tercera temporada como sevillista, disputando el inicio de la Liga y la fase de grupos de la Champions League. Esta es la cuarta temporada del atacante, donde Julen Lopetegui podrá contar tras la plaga de lesiones el año pasado.