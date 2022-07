Las casas de apuestas sitúan a Madrid y Barcelona como grandes favoritos al título

La victoria del FC Barcelona en El Clásico que se disputó el pasado domingo en Las Vegas abre la puerta a que la próxima temporada podamos ver un Barça resucitado. Es cierto que la victoria se produjo por la mínima y que, para el Real Madrid, era el primer partido de la pretemporada. Pero, aun así, el resultado da esperanzas de que vuelva una rivalidad necesaria para que La Liga esté en el lugar que debería estar.

El Barça está en pleno proceso de remodelación, algo que también se decía la temporada pasada y que, finalmente, solo empezó a cobrar sentido con la llegada de Xavi Hernández al banquillo. El técnico consiguió lo que por momentos pareció misión imposible: que el conjunto azulgrana terminase segundo en La Liga.

Eso sí, el milagro no se produjo y el Real Madrid se llevó un título que, injustamente, parece no tener tanto valor como otros años. Los de Carlo Ancelotti se hicieron con el campeonato nacional y con un nuevo título de Champions League, pero, la falta de rival en uno y las victorias in extremis en otro, parece que quitan mérito a lo que es una auténtica hazaña. Un doblete por el que clubes como el PSG o el Manchester City están pagando millonadas y que, aun así, no llega.

Después de la temporada del trauma por la partida de Leo Messi, el Barça se recompone a base de fichajes más o menos mediáticos que, de momento, están funcionando. Al menos Raphinha, recién llegado del Leeds, ha tenido una entrada triunfal: marcó el gol de la victoria en el amistoso ante el Real Madrid y no tiene reparos en afirmar que ha venido a “liarla”.

El efecto Raphinha, sumado a un fichaje más mediático, el de Robert Lewandowski, que todavía habrá que ver cómo resulta, ya está teniendo consecuencias. Las principales casas de apuestas ofrecen ya pronósticos para el ganador de La Liga 2022/23 y, sea por no perder la costumbre o porque realmente ven futuro en este nuevo Barça, sitúan a Real Madrid y Barcelona como máximos favoritos y prácticamente a la par en cuanto a las cuotas que ofrecen.

No solo es que sean favoritos, sino que las cuotas para el resto de equipos están muy lejos de lo que ofrecen para Madrid y Barça. Cuanto menos se paga por un resultado, es que las casas calculan que más probabilidades hay de que se produzca. Es un principio básico de los pronósticos deportivos.

Después de la victoria azulgrana en El Clásico por tierras americanas, la mayoría de casas colocan al Madrid como favorito, pero con los catalanes pisándoles los talones. En cualquier caso, la cuota al ganador para uno y otro ni siquiera llega a 2.50 en ningún sitio, lo que resulta muy revelador sobre la gran confianza que tienen los pronosticadores en que el título se lo lleva uno u otro.

La Liga es sinónimo de Madrid y Barça

A todo el mundo, independientemente de a qué equipo apoye, le gusta una buena historia de superación, de ese equipo modesto que acaba ganando el título contra todo pronóstico, del ‘underdog’ que encuentra un plan maestro para convertirse en un matagigantes… Pero, no nos engañemos, ese tipo de historia está muy bien de vez en cuando, pero realmente a lo que estamos acostumbrados es a una estructura narrativa clásica en la que toda buena historia tiene un protagonista y un antagonista.

Si última Liga del Real Madrid, pese al mérito que realmente tiene, pasó sin pena ni gloria, fue en gran parte porque no hubo antagonista. Los rivales históricos brillaron por su ausencia y, en consecuencia, el protagonismo de los blancos pasó a un segundo plano.

De las 91 ediciones de La Liga, Madrid y Barça suman 61 títulos, dicho de otra forma, entre ellos dos han ganado el 67.03% de los campeonatos nacionales. Solamente, de los 63 equipos que han jugado alguna vez en la Primera División, 9 han logrado ganar el título.

Una de esas ocasiones fue hace bien poco. El Atlético de Madrid se impuso en la temporada 2020/21, un año extraño en el que todavía se estaba digiriendo el hecho de que la era Messi-Cristiano Ronaldo se había acabado. Los del Cholo Simeone hicieron un gran trabajo y se llevaron el título de manera merecida. Volvían a ser la excepción después del título -seguramente más sorprendente, rotundo y meritorio- que consiguieron en la temporada 2013/14.

Para el próximo curso, el Atleti sigue en el podio de los favoritos al título, pero a mucha distancia de Madrid y Barça, con cuotas que se mueven entre 6.00 y 7.00. Lo mismo ocurre con el Sevilla de Julen Lopetegui, que hizo un buen curso el año pasado, pero no parece tener el músculo suficiente para aguantar hasta el final sin pinchar. En las casas de apuestas, la cuota para los sevillanos se dispara y entra en los más de 20€ por euro apostado.

Desde aquel “milagro” del Deportivo de la Coruña en la temporada del cambio de siglo, solamente el Atleti y el Valencia CF han conseguido alzar el trofeo de campeón de Liga: 2002 y 2004 para los valencianos, y 2014 y 2021 para los colchoneros. Todo lo demás ha sido o blanco o azulgrana.

Si hay poca confianza en las opciones del Atleti, del Valencia ya ni hablamos. Pese al refuerzo de un hombre de garra como es Gennaro Gattuso, al conjunto che ni se le ve ni se le espera. Cuotas desorbitadas para este histórico que superan los 500.00, algo similar a las opciones del Celta de Vigo.

La Liga 2022/23

Este curso, que arranca el próximo 12 de agosto, va a estar inevitablemente marcado por la irrupción de la Copa Mundial de la FIFA , que empieza el 21 de noviembre.

Aun así, después de un par de años en los que ha pasado de todo tanto en el fútbol nacional como en la vida, parece que las aguas vuelven a su curso. El drama de la partida de quienes siguen siendo los dos máximos anotadores históricos de La Liga, Messi (474 goles) y Ronaldo (311), parece que empieza a perder fuelle (aunque, si finalmente el portugués acaba vistiendo la camiseta del Atleti, como se rumorea, el giro de guion puede ser emocionante…).

La Liga necesita nuevos protagonistas para que la historia siga siendo interesante. Karim Benzema se reivindicó el curso pasado como un héroe en toda regla, pero le faltaba, como decíamos, su “némesis”. ¿Será Lewandowski? Dos hombres históricamente a la sombra de Messi y Ronaldo, pero dotados de efectividad en las botas. 27 goles en Liga para el francés la pasada temporada; 35 goles para el polaco con el Bayern de Múnich en la Bundesliga y sin despeinarse.

No serán Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero este duelo promete y puede darnos una buena historia.