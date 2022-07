LOS HECHOS OCURRIERON DURANTE EL PRIMER PARTIDO DE PRETEMPORADA DE LOS DE SIMEONE FRENTE AL NUMANCIA

Los aficionados más ultras del Atleti mandarán «al paredón» al Cholo si fichan a Cristiano Ronaldo

Los seguidores colchoneros, además, exhibieron una pancarta en la que ponía "CR7 not welcome" (CR7 no eres bienvenido)