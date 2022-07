El futuro de Mateu Lahoz cuando deje de ser árbitro principal en el fútbol español

Antonio Mateu Lahoz valoró el arbitraje actual y el margen de mejora que está implantando Luis Medina Cantalejo con Álvaro Benito e Iturralde González en El Larguero de la Cadena Ser.

El árbitro valenciano dirigirá los partidos del fútbol español una temporada más con la prórroga que le ha concedido la RFEF, estando presente en los encuentros de Liga y Copa del Rey de este año. También asistirá a Qatar para arbitrar en la Copa del Mundo, siendo su segundo Mundial de fútbol: «Mis partidos en la Eurocopa nos sirven de referencia para trabajar en el Mundial. Mi equipo tuvo margen de mejora y yo soy el responsable».

El árbitro explicó el pasillo que le hizo al Real Madrid y al Real Betis Balompié con el Cádiz y el Fútbol Club Barcelona: «Fui designado para el Betis – Barça después de la final de la Copa del Rey y yo pregunté si podíamos unirnos al pasillo e incluso Xavi lo hizo, será de los pocos entrenadores que lo haya hecho. En la siguiente jornada, fue el Cádiz – Real Madrid después de la Liga y me uní con el equipo local».

En cuanto a su futuro, uno de los árbitros más carismáticos del deporte del país reflexiona sobre su decisión cuando deje de ser árbitro principal: «No he pensado si cuando deje de arbitrar me quede en el VAR o dejaré el arbitraje. El VAR ha llegado para el beneficio del fútbol, es magia en situaciones factuales. Ni me quiero plantear esa situación porque soy muy de césped. Me gustaría seguir un año más. En ilusión y hambre no me gana nadie. Soy profesor de Educación Física y es mi vocación, tengo una excedencia, y mi intención es ayudar en el mundo del deporte, la educación o la pedagogía».

Los árbitros de la Real Federación Española de Fútbol vestirán por tercera temporada consecutiva con equipaciones Macron en cuatro colores distintos: amarillo, azul, negro o rojo, donde éste último será la gran novedad de este año. Los colegiados calzarán las botas Munich para las dos próximas temporadas.