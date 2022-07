Los mayores ‘traidores’ de la historia del fútbol: ¿se unirá Cristiano a esta lista si ficha por el Atleti?

Cristiano Ronaldo tiene pie y medio fuera de Mánchester United. El portugués quiere salir a toda costa de un United que no disputará la Champions League la próxima campaña 2022-23 y, por ello, la decisión está más que clara.

Por ello, el máximo goleador de la historia del Real Madrid, fue ofrecido a varios equipos a través de su reconocido agente Jorge Mendes. Entre ellos el Atlético de Madrid. El rival de los blancos en la capital ve con buenos ojos el fichaje de Cristiano, y Cristiano ve con buenos ojos al Atleti.

Ambas partes lo desean, aunque cierto sector de la afición rojiblanca no quiere a Ronaldo vistiendo la elástica colchonera, y si a Enrique Cerezo y su junta le salen las cuentas, el Cholo Simeone contará con el delantero que tanto necesita.

Los mayores ‘traidores’ del fútbol

Pero, ¿estaría Cristiano Ronaldo traicionando al Real Madrid al marcharse al Atleti? Eso es algo que deben responder por ustedes mismos. Lo que está claro, es que la lista de ‘traidores’ en el fútbol es larga.

La realidad, es que muchas veces se nos olvida de que los futbolistas son, en su mayoría, profesionales. No aficionados del equipo que les paga. Es decir, que miran por sus propios intereses como en otro trabajo cualquiera. Aún así, repasamos a los que se consideran como los mayores traidores en la historia del fútbol:

1. Luis Figo, del Barça al Madrid

Claramente, de todas las traiciones famosas, la de Luis Figo marcó un antes y un después. por la magnitud de la figura del luso y por los clubes involucrados en su insólita transferencia. Capitán de Portugal y estrella de Barcelona, negoció en secreto con Real Madrid varios meses la firma de un precontrato, por lo menos, polémico y millonario a mediados del 2000.

«Esta es y será mi camiseta. Gane o pierda Florentino Pérez las elecciones, no seré jugador del Real Madrid. Solo jugaré en el Barsa», confesó el portugués semanas antes del pase del año y del, por ahora, milenio. Lo demás, es historia.

2. Johan Cruyff, del Ajax al Feyenoord

Indudablemente, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Héroe en su país y en su querido Ajax, tras su paso por el Barcelona, entre otros equipos, y al término de su carrera como jugador decidió regresar a Países Bajos… pero al Feyenoord.

Todo apuntaba a que iba a regresar al Ajax, cuyo estadio actualmente se llama Johan Cruyff Arena. De hecho, había hasta un contrato ficticio el cual redactaba que Johan iba a cobrar dinero en concordancia a la cantidad de espectadores asistía a cada partido en el viejo estadio De Meer, de acuerdo a un arreglo de palabra con el presidente del Ajax Tom Harmsen para colgar los botines a los 35 años.

Pero el final no fue feliz para nadie: el suegro de Cruyff le insistió que fuera al eterno rival, al Feyenoord, al que hizo caso y se consumó una de las mayores traiciones de la historia del fútbol.

3. Luis Enrique, del Real Madrid al Barça

El Real Madrid fichó a Luis Enrique para la temporada 1991-20. En sus primeros tiempos no le fue demasiado bien. Sus entrenadores lo utilizaban como lateral o como interior, que no eran su función (lo suyo era el juego ofensivo). Todo cambió cuando llegó Jorge Valdano al banco de suplentes y lo adelantó por la banda derecha.

En 1994/95 convirtió un gol al Barcelona en el recordado 5-0 para Real Madrid y fue campeón de liga, pero al año siguiente el club entró en una crisis institucional y deportiva y la dirigencia ya lo tenía apuntado junto con Manuel Sanchís, Iván Zamorano y Michel.

Cuando se enteraron de que tenía todo arreglado para seguir su carrera con el Barcelona, el entrenador Arsenio Iglesias recibió la orden de ya no incluirlo en el equipo. Al terminar la temporada en el Real Madrid, Luis Enrique pasó al Barcelona para 1996/97, en uno de los pocos casos de cambio directo de una camiseta a la otra.

4. Hugo Sánchez, de Atlético Madrid a Real Madrid

Hugo Sánchez fue ídolo en el Atleti desde 1981 a 1985 debido a los muchos y muchos goles que marcó. Pero su condición se transformó en desertor y traidor rotundo para con la afición rojiblanca. Ni las cinco ligas, un par de copas del rey, un póker de supercopas nacionales y una Copa UEFA, pudieron calmar a las fieras del Aleti.

El exdelantero mejicano recaló en Chamartín en el verano de 1986, puesto que los blancos necesitaban a un goleador capaz de suplantar al mismísimo Santillana. Y mal, al bueno de Hugo Sánchez, no le fue. Un animal del área y un experto del gol al primer toque enamoró a la afición merengue desde el primer día. Eso sí, cuando pisaba el césped del Vicente Calderón, la afición colchonera cargaba contra él.

5. Michael Laudrup, del Barça al Real Madrid

Elegido como uno de los mejores jugadores de los 80 y 90, el danés Michael Laudrup pasó seis años en Barcelona hasta que un día confesó: «Me voy porque no aguanto más». Su divorcio futbolístico con el entrenador Johan Cruyff luego de la Champions League 1994, las 20 mil cartas de la hinchada al club para que no abandonase el barco y los aficionados rogándole que no se vaya al Real Madrid, provocaron su ida sin retorno posible.

Con la decisión tomada, el ex volante se vistió de blanco en el verano de aquel año y la traición para con los culés se hizo más que evidente: cada vez que visitó el Camp Nou desde ese entonces, los abucheos y los insultos apuntaban a su figura.