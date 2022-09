Josep Pedrerol se reencuentra con Cristina Cubero en ‘El Chiringuito’: «Es muy duro verlo»

Cristina Cubero, nuevo ‘fichaje’ de ‘El Chiringuito‘, regresó al que fue su programa 5 años atrás. Una marcha inesperada en ese entonces y provocada por una brutal bronca con Josep Pedrerol.

Acompañada desde su entrada a las instalaciones de Atresmedia por Petón, la periodista de ‘Mundo Deportivo’ entró al plató y, al encontrarse con los tertulianos y el presentador del programa, se fundió en abrazos.

Aprovechando su regreso, Cubero y Pedrerol fueron ‘víctimas’ de la redacción del programa, que quisieron recordar aquella tremenda discusión entre ambos en 2017 después de un partido entre el Villarreal y el Real Madrid.

«Manipular», «cuidadín», «soy tan generoso que dejo que sigas aquí a pesar de que nos acuses de manipular«, «tu show me aburre«, «me voy» y demás declaraciones en ese tenso momento derivaron en la marcha del programa de Cubero.

«Muy duro. Yo no puedo verlo»

Recordando todo ello, Pedrerol añadió, con cara de no estar especialmente orgulloso de lo ocurrido aquel día:

«Uf, muy duro. Me da cosa, yo no puedo verlo. Yo digo que he aprendido de aquel día. Creo que este programa es menos crispado que hace unos años. Lo que antes se respiraba en este programa, ya no se respira».

«Hay expresiones ahí en la discusión que son tan… Como la de ‘soy tan generoso que te permito que digas que manipulamos’…», agregó Josep, a lo que Cubero respondió: «Ahí fue cuando me tocaste la fibra».

Pedrerol, además, declaró que esa expresión le salió con «un puntito de prepotencia» y, terminó dándole la bienvenida de nuevo a «su casa».

Antes de todas estas declaraciones y de la emisión de la ya famosa bronca, ambos declararon nada más Cubero se sentó dijo: «Gracias a esta semana he notado lo que me quiere la gente. Ha sido brutal desde que anunciaste que volvía. Ha sido una cascada de emociones«.

«Se enquistó una situación porque yo consideraba que el periódico en el que trabaja Cubero, ‘Mundo Deportivo’, nos trataba especialmente mal y se fue complicando«, respondió el presentador.

«Lo que me dolió a mí, y no entendí mucho por qué, es cuando me acusaste de buscar el aplauso fácil. Tú sabes que yo soy todo menos eso porque nunca he buscado ser protagonista», añadió la periodista.

Un error que Pedrerol reconoció: «En ese momento no veía a la Cristina Cubero que es compañera. Veía otra cosa porque no entendía que, siendo parte del programa, nos acusaras de manipular. No fue una pelea personal, tú defendías tu medio, pero tus palabras sobre «manipular» me pusieron muy nervioso. Es lo peor que se puede decir a un periodista».

Por último, Cubero subrayó, al igual que hizo con Periodista Digital que siempre ha «hablado bien de ‘El Chiringuito’ porque se lo pasaba genial».