Champions League: El Real Madrid conquista Glasgow, pero pierde a Benzema

El Real Madrid sigue aumentando su idilio con la Champions League. El 14 veces campeón defiende título de su competición fetiche y, el pasado martes 6 de septiembre, visitaba el Celtic Park.

El cuadro de Ancelotti ganó por 0-3 al Celtic de Glasgow en su primer encuentro de la fase de grupos de la máxima competición europea. Los blancos continúan en modo apisonadora, barriendo rivales a su antojo y con una capacidad ofensiva al alcance de muy pocos equipos.

E incluso sufriendo. Porque el Real Madrid aguantó el arreón inicial de los jugadores locales motivados por su impetuosa afición. Y es que, el Celtic de Glasgow fue, en medidas generales, mejor que el Real Madrid en los primeros 45 minutos.

De hecho, estuvieron a punto de ponerse por delante en el marcador con un espectacular tiro desde la frontal de McGregor que solo pudo repeler el palo que hizo temblar los cimientos de Courtois, al que probaron en varias ocasiones.

Pero ni sintiéndose inferior el Madrid pierde. Por lo menos esa es la sensación de este arranque de temporada en el que, en todos los partidos, parece que los jugadores de Carletto se sienten tan sumamente superiores a sus adversarios que saben que van a ganar. Y así es.

Porque el Real Madrid esperó su momento y, tras irse al descanso con empate a 0 en el marcador, el centro del campo comenzó a elaborar su mejor juego. Con un Valverde inmenso, ocupando todas las zonas del campo, un Kroos llevando las riendas del ritmo del partido y un Modric sacando su mejor versión, los merengues comenzaron a carburar.

Y en una jugada asociativa, casi calcada a la de la final contra el Liverpool, llegó el primer tanto de Vinícius. Jugada por la derecha en la que se asociaron Carvajal, Modric, Valverde y Hazard, acabó con una carrera del uruguayo centrando al segundo palo para el remate del extremo brasileño del Madrid.

El segundo tanto llegó, de nuevo, de una jugada asociativa. Hazard, que mostró un gran nivel como falso nueve supliendo a Benzema, lideró una contra que terminó con Modric recortando dentro del área y definiendo con el exterior que le caracteriza. El ’10’ madridista, que en nada cumple 37 años, fue ovacionado por la afición del Celtic, rendida a su fútbol, cuando fue cambiado.

Pero el tercer tanto de los blancos fue el que más optimismo genera entre los madridistas. Porque el protagonista del mismo no es otro que Eden Hazard. El belga, que parecía que Ancelotti se había olvidado de él, fue la apuesta del técnico, incluso antes que Rodrygo para sorpresa de muchos, a la hora de sustituir a Benzema en el minuto 29.

Y es que, después de una jugada en la que dieron 33 pases antes del gol, Hazard firmó su primer tanto de la temporada. El belga la empujó después de un gran pase de Carvajal y pone en seria duda quién debe de ser el responsable de suplir la lesión de Karim.

Eso mismo fue el punto negativo del encuentro. En el minuto 29 de partido el crack francés tuvo que pedir el cambio tras notar molestias en la rodilla. Su cambio hizo saltar las alarmas entre todo el madridismo, conscientes de que no hay un ‘9’ nato suplente del galo en la plantilla.

Por suerte para el fútbol, la lesión de Benzema no parece del todo preocupante tal y como apuntó Ancelotti en el postpartido:

«Parece que no es nada preocupante pero tenemos que esperar a mañana. La primera evaluación no parece nada demasiado serio. No sabemos si es de rodilla o es muscular».