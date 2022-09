‘El Chiringuito’: Brutal sacudida de Guti a Mbappé por ‘mentiroso’

La relación entre Kylian Mbappé y el Real Madrid, y viceversa, parece que no va a terminar nunca. Después de que en mayo de este año el delantero francés fallase a su palabra y firmara su renovación con el PSG, dejando tirado así al conjunto madridista, el galo concedió una entrevista al medio ‘The New York Times’ que no dejó indiferente a nadie.

En la misma, contó cómo fue su renovación, además de admitir que Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, presionó para que continuara en el equipo de París:

«Macron me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta»

También, Mbappé fue preguntado sobre un posible futuro como jugador del Real Madrid y, su respuesta, encendió a gran parte del madridismo:

«Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado en el Madrid pero es como si fuera mi casa o algo parecido».

Estas polémicas declaraciones se comentaron, cómo no, en ‘El Chiringuito’. El espacio televisivo dirigido por Josep Pedrerol cuenta con un auténtico representante madridista: Guti.

Guti a Mbappé: «No se lo cree nadie»

El exfutbolista, después de escuchar las sorprendentes declaraciones de Mbappé al ‘The New York Times’, arremetió contra él por ‘mentiroso’:

«Sólo ha dicho una verdad: que el Real Madrid es el mejor club del mundo. La única verdad que ha dicho. Todo lo demás no se lo cree nadie porque si lo ha tenido hecho y no ha venido…»

😳😳 "A MBAPPÉ NO SE LO CREE NADIE" 😳😳 @GUTY14HAZ más claro que nunca… #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/Nxzwqd1nWy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2022

El debate sobre Mbappé continúo y apareció también el tercero en discordia: Erling Haaland. Ambos futbolistas, que marcaron un doblete en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, siempre han sido relacionados con el Real Madrid.

Ante esta situación, los tertulianos debatieron cuál de los dos jugadores encajaría mejor en el Real Madrid. El noruego se llevó la votación, pues muchos de ellos quedaron dolidos tras la traición de Mbappé.

Una de las respuestas que llamó la atención de los presentes fue, de nuevo, la de Guti, quien sería feliz que ambos futbolistas vistieran la camiseta merengue.

«Yo me quedaba con los dos, en el Madrid quiero a los mejores, a un jugador de su categoría no se le pueden cerrar las puertas. Siempre podrá aportar algo».

🐢🚪@GUTY14HAZ NO CIERRA la PUERTA a MBAPPÉ: 🌟"En el MADRID quiero a los MEJORES"🌟 📺#ChiringuitoMadrid📺 pic.twitter.com/xbJSgnUmp2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2022

Un ‘palo’ espectacular de Guti hacia Mbappé pero, eso sí, sin cerrarle las puertas de ‘La Casa Blanca’ -nunca mejor dicho-.