‘El Chiringuito’: Juanma Rodríguez se cachondea de la nueva ‘guerra’ entre el Barça y el Atleti

El Barcelona y el Atlético de Madrid están en ‘guerra’. El detonante no es otro que el acuerdo que firmaron ambas entidades en el mercado de fichajes del año pasado, 2021, en el que acordaban la cesión de Griezmann por dos temporadas,

El problema de el ‘caso Griezmann es que los azulgranas quieren cobrar los 40 millones fijados en el contrato de cesión por dos temporadas, mientras que los rojiblancos argumentan que no han cumplido con los requisitos interpuestos en el contrato, de momento.

El Barça llevará al Atleti a los tribunales

Tal y como se hizo eco la ‘Cadena COPE’, el Barcelona está dispuesto a llegar hasta al final e interpondrá una demanda contra el Atlético. Desde las oficinas ‘culés’ sostienen que la cesión era por una temporada, sujeta a una segunda en función de una serie de condiciones a cumplir. En ese primer año, los azulgranas argumentan que el galo llegó a jugar el 81% de todos los minutos que estuvo disponible, por lo que, a todos los efectos, se convirtió automáticamente en futbolista ‘colchonero’ y, por tanto, el Atleti debió abonar los 40 millones de euros estipulados por su pase.

Sin embargo, el punto de vista de los rojiblancos es bien distinto. El Atlético afirma que, dicho contrato explicaba que el francés debía disputar más del 50% de dichos minutos, pero contando ambas temporadas para hacer obligatoria la opción de compra.

A Griezmann aún le queda un año más de contrato con el Barcelona, a razón de 20 millones por ella. Es decir, el Barça, arruinado, no quiere pagar ese sueldo astronómico y, encima, los 40 millones le vienen muy bien para las arcas del club.

El Atlético lo tiene claro y no cederá. Su intención es la de devolver al galo si no llega a los minutos acordados y para ello, Antoine no está partiendo de inicio en los partidos, sino que salta al campo a partir del minuto 60.

Juanma Rodríguez se mofa:

De esta guerra por el ‘caso Griezmann’ se habló en ‘El Chiringuito’. Josep Pedrerol dio pasó a Juanma Rodríguez a la hora de empezar el programa y, como ya hizo cuando se mofó del Barcelona por jugar la Europa League, el periodista disfrutó su alegato:

«Yo estoy disfrutando como un niño pequeño con estas cosas. Estas cosas no le pasan estas cosas de contratos, de que no se sabe, del 50%… El Madrid es muy claro con sus contratos: o blanco o negro. Y estoy disfrutando doblemente porque se trata del Barça y del Atlético de Madrid. En concreto estoy disfrutando con ello porque son dos clubes que históricamente han hecho pinza contra el Real Madrid y siguen haciéndolo. Entonces ahora, ¡que se peguen por 40 millones! Mientras su ‘Florentineza’ acaricia el gato viendo como se pegan los abogados», dijo Juanma.

«Esto a su ‘Florentineza’ no le pasa. Es que estos contratos los firma quien los firma.. y ahora el pagano es el futbolista al que no le pueden utilizar como es debido. Pero ahora, ¡a pagar! 35 años haciendo de pinza contra el Madrid entre los dos y ahora a pagar. Que yo he visto a gente del Atleti que prefiriendo que su equipo perdiera para que la liga la ganase el Barça -y no el Real Madrid-. ¡Pues a luchar por 40 millones! Y su ‘Florentineza’ acariciando el gato y fumándose un puro«, continúo expresándose entre risas el periodista.

💸 "Ahora, A PAAAAGAAAARRR" 💸 🫰 "35 años haciendo de pinza entre Barça y Atleti contra el Madrid… A PAGAAAR" 🫰 😅 @juanma_rguez se lo pasa en grande con el caso Griezmann en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/wvocYPL8Cu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2022

«Es que para el Barça 40 millones no es una broma. Con ello pagas a Lewandowski», añadió Josep. Y Juanma, que seguía ‘erre que erre’, añadió: «Los madridistas están comiendo palomitas mientras estos dos se pegan porque llevan 35 años haciendo palanca contra el Madrid. El Atleti ha ejercido de filial del Barcelona durante mucho tiempo. Pues ahora que luchen», concluyó.