Juanma Castaño ‘revienta’ en la COPE por la «perra» de un compañero

La Real Sociedad conquistó Old Trafford ganando por 0 a 1 al Manchester United el pasado jueves 9 de septiembre. Un solitario gol de penalti, transformado por el mediapunta Brais Méndez dio una victoria histórica al cuadro vasco.

Pero la jugada donde se pita la pena máxima dio mucho qué hablar. Porque, como suele ocurrir en estas últimas temporadas con el tema de las manos dentro del área, estos penaltis causan mucho debate y polémica.

El polémico penalti

El penalti polémico en cuestión fue tal que así: David Silva recibió un balón dentro del área, controló y chutó a puerta. Pero este disparo fue repelido con la mano por el defensa mancuniano Lisandro Martínez tras rebotar, anteriormente, en la pierna.

De esto precisamente se debatió en el programa de radio ‘El Partidazo de COPE’, presentado por Juanma Castaño. Unos tertulianos decían que sí creían que era penalti y otros que no.

Por eso, Castaño preguntó a Isaac Fouto, periodista de COPE y, a priori, especializado en el tema del arbitraje, si creía que la mano de Lisandro López estaba bien pitada, basándose en las normas arbitrales.

«La norma está explicada por Medina Cantalejo. De hecho si te coges la explicación te puedes encontrar una mano similar y te dicen si es penalti o no», respondió Fouto -Medina Cantalejo es un exárbitro español y actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol-.

Juanma, que hace unos días ya explotó contra las retransmisiones deportivas, le respondió:

«¿Tú te imaginas que Matías Prats le diera paso en el informativo a un periodista de algo que está pasando en Moncloa y le dijera ‘eso está explicado por Pedro Sánchez’? Ponte en esa situación»

«Yo a Matías Prats le hubiese dicho: ‘Matías no me preguntes por esto’«, respondió Fouto dando a entender que Juanma Castaño debería saberse la norma de las manos. Posteriormente, Fouto añadió. «Que esto -el penalti polémico- no empañe que de 7 equipos españoles 6 han ganado. Esto es un muy buen balance para los equipos españoles.»

Juanma Castaño: «¿Estás con esa ‘perra’ todavía?»

El debate dejó de serlo y pasó a ser un ‘Castaño y demás, contra Fouto’. Hay que contextualizar que Isaac Fouto fue uno de los periodistas elegidos para comentar partidos de LaLiga en Movistar esta nueva temporada:

«¿Estás con esa ‘perra’ todavía? Lo haces todo para defender a LaLiga», le reprochaba Juanma. «No defiendo a LaLiga, ¡defiendo a los equipos españoles!», respondía Fouto subido de tono. Pero Castaño respondió aún más alto:

«¡No! Tú no defiendes a los equipos españoles«, dijo. «Y qué es LaLiga, ¿mi abuela en brazos?», reprochó Fouto a Castaño. Los demás compañeros cargaron también contra Fouto: «Esa ‘perra’ con los equipos españoles te viene de algún lado«, «lo normal que podía pasar era que los equipos españoles ganaran a sus rivales menos la Real», «han ganado 6 de 7, que es lo más normal» fueron algunos de los comentarios contra Fouto.