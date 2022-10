¡Escándalo mundial! El Manchester United castiga a Cristiano Ronaldo y este responde

Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento.

El pasado miércoles 19 de octubre se disputaba el Manchester United-Tottenham. Los locales ganaron por 2 a 0 sin Cristiano en el campo. Y es que, como es habitual en este inicio de temporada, Erik Ten Hag, entrenador del conjunto mancuniano, no cuenta con el portugués como titular.

El técnico holandés mandó a calentar a Ronaldo en la segunda parte. El ex del Real Madrid, en el minuto 89 y por la frustración de ver cómo no es un jugador vital, se marchó a los vestuarios sin acabar el partido.

Este fue el segundo duelo en el que se quedó sin jugar (antes, contra el Manchester City), y su actitud fue un nuevo desafió a su entrenador, Ten Hag, con el que está en guerra desde el verano.

Este desplante el United lo vio como un acto indisciplinario grave, por lo que apartaron al portugués del partido de este próximo fin de semana contra el Chelsea, además de imponerle una multa de 1,15 millones de euros (1 millón de libras).

Por toda la polémica, Cristiano tuvo que pedir perdón. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram:

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones.

Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento. En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier partido. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, dijo íntegro el comunicado del futbolista.