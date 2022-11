Champions League: El fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid en Europa pone más en duda que nunca al Cholo Simeone

El ridículo es mayúsculo.

El Atlético de Madrid es eliminado de Europa en uno de los grupos más fáciles de la competición. Y es que, el pasado martes 1 de noviembre, el Oporto venció por 2 a 1 al conjunto colchonero. Eliminados la pasada semana de la Champions, el Atlético de Madrid se jugaba en Do Dragao la posibilidad de quedar como tercero de grupo y, por ende, clasificarse a la Europa League.

Eso sucedería si ganaba. Pero este equipo ni siquiera compite. El Atlético de Madrid actual es todo lo contrario a los anteriores equipos del Cholo Simeone. Frágil en defensa, un juego ofensivo plano y, sobre todo, una plantilla sin ganas de nada.

El fin de ciclo del Cholo Simeone más cerca que nunca

La falta de agresividad, de competitividad, sumado a los errores más propio de alevines que de un equipo ‘cholista’ están mermando al técnico argentino. Porque es el principal señalado y todo apunta a que su fin de ciclo ya ha llegado.

A pesar de que el argentino esta temporada confesó ser un «hombre de club». Pero ese amor y esa fidelidad al equipo rojiblanco parece que quedará en el olvido. Y es que, son muchos los que piensan que la etapa del Cholo Simeone en el banquillo ha llegado a su fin.

Recordemos que el técnico argentino es considerado, por la mayoría de aficionados colchoneros, como el mejor entrenador de la historia del club y uno de los personajes más queridos en la historia del Atleti.

El partido ante el Oporto lo resumió muy bien el mejor jugador actual del Atleti, Antoine Griezmann. «No merecemos ni pasar a octavos, ni a la Europa League. Ahora toca apretar el culo«, añadió el delantero francés al término del encuentro.

El Atlético de Madrid perdió por 2 a 1 ante el Oporto

Si algo destaca de la debacle del Atleti en Europa es su lamentable defensa. Savic y Giménez hicieron dudar de sus identidades. A

alguno no le extrañaría si se descubriera que eran aficionados ataviados con sus ropas y sus estilismos. Blandos, erráticos, lentos, desacertados… Cualquier adjetivo que suene a malo cabría en la definición del partido de los dos. No fue culpa de ellos, no al menos sola y exclusivamente, el 1-0.

El delantero del conjunto luso llegó solo al área chica, sin vigilancia alguna, y batió a Oblak que parecía un padre superado por varios niños gritando, ensuciando y armando jaleo.

Los españoles seguían regalando balones, cediendo terreno e intentando olvidar una losa psicológica que fue inmesamente superior en el minuto 24. Savic se durmió a la hora de despejar un balón que le limpió Galeno a media altura. Llegó al área el atacante del Oporto y puso un cuero al corazón del área al que llegó antes Eustaquio que Reinildo, que fue al suelo sin ningún tipo de éxito mientras el portugués reventaba el balón cerca de la cepa del palo derecho de Oblak. 2-0.

El equipo colchonero encontró el gol del honor en el 94′. Carrasco cerró un saque de esquina que peinó Marcano para batir a su propio portero. Apenas unos segundos de emoción dejaron paso a un final que deja al Atlético de Madrid en uno de los peores momentos desde que Simeone es entrenador.