El Rayo Vallecano supera a un Real Madrid irreconocible que cede el liderato al Barcelona

Al Real Madrid se le está haciendo bola este tramo de temporada.

El conjunto blanco acumula dos partidos seguidos en LaLiga sin conocer la victoria después de un gran inicio de temporada. Los de Ancelotti se hicieron con la Supercopa de Europa y luego firmaron una racha prodigiosa hasta llegar a Leipzig.

Ahí llegó la primera derrota del curso, en un partido en el que se vio a un equipo muy apático y con muchos problemas en el centro del campo. Obviamente, la gasolina del coche ‘merengue’ no puede ser la misma que la del primer día.

Pese a ganar el ‘Clásico’ ante el FC Barcelona y sacar dos puntos, un momento dulce para los madridistas, llegó lo del RB Leipzig en Champions y luego el empate inesperado en casa ante el Girona. Los catalanes sacaron de quicio a un Madrid que estuvo mucho tiempo dormido.

El Mundial de Catar, ¿culpable del bajón de los blancos?

El equipo mostró demasiadas debilidades y se le vio necesitado de frescura. La carga de partidos se ha convertido en un problema para el Madrid y más con la cercanía del Mundial de Catar.

El torneo de selecciones también ha supuesto un contratiempo para los clubes, ya que los jugadores no son los mismos cuando restan unos días para la cita mundialista. Hay miedo a quedarse fuera de una lista y medio equipo jugó pensando en Catar.

En Vallecas, al Madrid se le vio sin alma. A los blancos se les hizo cuesta arriba el partido desde el primer minuto y se vieron superados en todo momento por unos adversarios que parecían coches recién salidos de la gasolinera, con el depósito lleno y con mucha energía que dar.

Y lo más normal es que el Madrid, que ya estaba con el tanque al límite, se pegase su primer tortazo serio del curso en LaLiga. Los de Ancelotti firmaron el peor encuentro de la temporada y el propio técnico aseguró al término del choque que faltó frescura.

Se echó en falta, entre otros, a Karim Benzema, que sigue con esa fatiga muscular que no le deja tranquilo. No se arriesgó con el francés, que no ha estado casualmente en los tres pinchazos de los de Concha Espina en lo que llevamos de campaña.

La luz de reserva se le ha encendido a los blancos justo a falta de una jornada para que llegue el parón por el Mundial. El Cádiz será su rival este jueves 10 de noviembre y el conjunto ‘merengue’ se juega mucho porque su idea, en un principio, era ser líder.

Al equipo le hace falta un descanso como el comer y recargar pilas durante la pausa, pero sus internacionales seguirán sumando más minutos a sus piernas y eso juega en contra de los intereses del Madrid.