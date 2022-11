La agresión de Fali a Rodrygo tiene línea directa con Joan Laporta por dos motivos

En el madridismo hay una grandísima indignación.

Primero contra Fali, central del Cádiz, luego contra el conjunto arbitral -VAR incluido-, y finalmente contra MediaPro, la empresa audiovisual que tiene los derechos de las imágenes de LaLiga y cuyo presidente es Jaume Roures -el empresario que cedió 100 millones de euros a Laporta como concepto de palanca para salvar la situación crítica económica del FC Barcelona-.

Y es que, en el duelo del pasado jueves 10 de noviembre entre el Real Madrid y Cádiz, la victoria de los locales se vio empañada por una clara agresión de Fali hacia Rodrygo y que, sorprendentemente, ni el colegiado del encuentro, ni, peor aún, el VAR actuaron.

Las IMÁGENES INÉDITAS de lo que ocurrió entre Fali y Rodrygo 🧐 Las vemos en exclusiva en #ElPostDeDAZN ⚽ ¿Qué os parece? 🤔 pic.twitter.com/T6uw4YgwvO — DAZN España (@DAZN_ES) November 10, 2022

La tangana fue inmediata. En ella estuvo especialmente activo Vinícius, el único que salió a defender a su compañero y que afeó a Fali su acción de forma muy vehemente. Eso le valió la tarjeta amarilla. La mayoría en ese momento no sabía ni el motivo por el que se había formado la trifulca. Una vez vistas las imágenes de la retransmisión, todo cobró sentido.

Rodrygo y Butragueño clamaron contra este escándalo

Esta imagen empañó la victoria sufrida de los blancos frente a los andaluces. Rodrygo, después del partido se quejó ante los micrófonos de DAZN primero y, luego, puso un tuit irónico:

«No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. No sé para qué está el VAR. Una agresión, eso no cabe en el fútbol”, aseguró el brasileño indignado», dijo el brasileño.

Bien Rodrygo aquí, no hay que callarse. pic.twitter.com/FwSZwLBPxi — Mateo Páramo (@mateo_paramo_) November 10, 2022

Posteriormente le tocó el turno a Fali para reafirmarse en su versión de que no fue una agresión.

“Al final es verdad que sí que le doy. Dice que es un codazo y yo le digo que no. Le intento parar e intento agarrarlo. Igual que de Rodrygo digo que es un buen chico, de Vinícius no voy a decir nada. Prefiero no decir nada. Un club como el Real Madrid debe controlar ciertas actitudes. Hay que respetar un poco más porque somos compañeros”, aseguró.

El capítulo final lo puso Rodrygo ya en la madrugada. A través de sus redes sociales lanzaba un mensaje de nuevo reafirmándose en su versión de que lo de Fali fue una agresión, y lo hacía con el vídeo de la jugada acompañando el comentario, para que quedaran pocas dudas. “Me dijo que no hizo nada”, escribió el delantero, con una buena cantidad de emoticonos de carcajadas.

me dijo que no hizo nada 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/rPz2tTFjCY — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 10, 2022

Otro que clamó contra el VAR fue Emilio Butragueño. El director de relaciones institucionales del club blanco alucinó con la inoperanacia e incompetencia del VAR:

«Estamos muy sorprendidos ante este tipo de situaciones. Se produce una acción muy punible y el VAR debería intervenir. Con todas las cámaras que hay llama la atención que estas agresiones no se vean. El árbitro debe proteger a los jugadores y estas acciones no deben pasarse por alto. También es llamativo que no se vea la repetición«, explicó.

Emilio Butragueño en RMTV, sobre la no expulsión de Fali y la no emisión de repeticiones por parte de MediaPro durante la emisión por DAZN pic.twitter.com/RrP3SEezRJ — Rafa RNMJ Real Madrid (@RafaRNMJ) November 10, 2022

¿Por qué no pusieron la repetición de la jugada?

Uno de los puntos más importantes de todo este asunto tiene que ver con las imágenes de la jugada. Porque, en directo, no pusieron ni una repetición de la agresión. Y eso es de lo que se queja Butragueño pero que, por el cargo que ocupa, no se atreve a señalar a nadie. Lógico.

Pero para ello ya están las redes sociales, que tienen a un claro culpable: Jaume Roures. El empresario catalán es el dueño de MediaPro, empresa que tiene los derechos de imagen de LaLiga y que se mandan a la sala del VAR.

Los ‘chanchullos’ de Laporta con el ‘dueño’ de las imágenes

Hasta aquí todo normal. Pero es que, Roures es íntimo amigo de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Pero los lazos de Roures y Laporta no se limitan sólo a una relación de amistad. También tienen ‘chanchullos’ por medio.

Jaume Roures ya avaló a la junta deportiva de Laporta con cerca de 30 millones de euros. Esto lo hizo cuando Laporta y su junta se presentaron a las elecciones pero no tenían la pasta suficiente para ello. Por ello, y sobre la bocina, salió su amiguete de debajo de las piedras con 30 millones, como si de calderilla se tratara.

Pero este favor de Roures a Laporta no quedó ahí. Sólo fue la antesala de uno de los mayores choques de intereses en el mundo del fútbol. Y es que, en el pasado mes de agosto, en pleno mercado de fichajes y con el Barcelona como actor más activo del mismo, a través de palancas ficharon a diestro y siniestro a pesar de tener una deuda económica abismal.

Pero no sólo era fichar, también necesitaban liquidez para inscribir a jugadores. Y es aquí donde, el 12 de agosto entró en juego Roures. El dueño de MediaPro ayudó a su colega Laporta porque este, a pesar de que ya tenía a varios fichajes atados, veía cómo la inscripción de los mismos se complicaba por el límite salarial establecido por LaLiga.

Así que, Roures firmó con Laporta la cuarta palanca de los azulgrana a través de la venta del 24,5% de Barça Studios a la empresa Orpheus Media, administrada por el productor audiovisual Jaume Roures, por un importe de 100 millones de euros.

El FC Barcelona anuncia la venta del 24,5% de Barça Studios a la empresa Orpheus Media por un importe de 100 millones de euros. Esta venta servirá para acelerar el crecimiento de la estrategia digital, NFT y Web3 del Club. Más información 👉 https://t.co/UXZsjjLlBZ pic.twitter.com/dijK59mfnL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 12, 2022

Las redes señalan a Roures como principal culpable

Por ello, muchos madridistas señalaron a Roures como el culpable de que la repetición de la agresión de Fali a Rodrygo no se viera en directo:

Lo que no entiendo es la sorpresa que existe en cierto sector del madridismo tras lo ocurrido. Señores, que Roures es avalista de Laporta y palanquista del Barcelona. Lo mismo os pensáis que no va a querer sacarle rendimiento a su inversión. — Jorge (@quillobarrios) November 11, 2022

Decía uno de @esradio que no había conflicto de intereses del Roures con lo del VAR. Hoy hemos visto desaparecer unas imágenes de una agresión que ha perjudicado al rival del prestatario de Roures. Y no es la primera.

Vaya puta mierda, @Tebasjavier — ErZuru2000 (@ErZuru2000) November 10, 2022

Recordemos que ayer estuvimos a puntito de perder puntos, una vez más. La inflación que el @CTARFEF le ha metido a LaLiga de #Roures es un terrible Tourmalet — Lucas MB (@LucasMo1902) November 11, 2022

El problema del VAR este año tiene nombre: Roures. La Liga ha cedido los derechos de la realización a Mediapro, por lo que las imágenes que llegan al VAR dependen de Roures, avalista del Barça, y su mano derecha Óscar Lago. Claro conflicto de intereses, pero a Tebas le da igual. pic.twitter.com/pojEsd50uJ — Jorge Ramírez (@jorgekosky) November 11, 2022