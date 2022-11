Cristiano Ronaldo revienta contra el Manchester United y no deja títere con cabeza: «Me han traicionado»

Cuesta abajo y sin frenos.

Esa frase podría resumir la carrera de Cristiano Ronaldo desde que, en 2018, el portugués decidiese poner fin a su etapa con el Real Madrid. Desde entonces y a pesar de llegar a buenas cifras goleadoras, Ronaldo pasó por la Juventus de Turín y, ahora juega su segunda temporada en el Manchester United, pero sin pena ni gloria.

Especialmente en su segunda etapa como mancuniano, el futbolista portugués está pasando por el peor momento deportivo de su carrera. Y con mucha diferencia. Y muestra de ello es la tremenda ‘rajada’ que pegó CR7 contra su equipo al periodista Piers Morgan de ‘The Sun’.

«El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado. Hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior. Erik ten Hag no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar.