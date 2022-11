El último arrebato de Luis Enrique no lo vimos venir: ¡Será streamer durante el Mundial de Catar!

Te puede caer bien o mal, pero es indudable que Luis Enrique Martínez es un hombre diferente al resto.

Y muestra de ello fue lo ocurrido en la madrugada del pasado lunes 14 de noviembre. Luis Enrique incendió las redes con un vídeo explicando que, durante la estancia de nuestra selección en Catar, ¡Se ‘convertirá’ en streamer!

«Hola a todos. Streamers del mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Catar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día. Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico. Establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos. Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del vídeo es la que hay, el micro es de tercera división y la cara es la que hay. Tengo muchas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. Os mando un abrazo a todos».

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

Luis Enrique, que vive ajeno de las críticas que recibe cada día, demuestra una vez más que es el líder de España. ‘Lucho’ cogió el timón del barco en la pasada Eurocopa, en una selección que carece de talento y liderazgo en muchas líneas del campo, el asturiano decidió -y le funcionó en la pasada Eurocopa llegando a las semifinales del torneo- ser él el verdadero líder.

Y esta nueva faceta como streamer lo demuestra. Luis Enrique, que tiene callos en las manos y se sabe todos los trucos, quiere focalizar en su persona toda las críticas si las cosas van mal, o todos los éxitos si van bien. Y todo para apartar al futbolista de lo mediático y que así se centren única y exclusivamente en fútbol, fútbol y más fútbol.

