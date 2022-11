Cristiano Ronaldo se sincera sobre su relación con Messi: «No soy su amigo, pero…»

Cristiano Ronaldo está muy acostumbrado en ocupar portadas.

Normalmente tiene que ver con lo que hace sobre el césped. Pero, en estos últimos 7 días, el astro luso lo está haciendo por su entrevista con el periodista Piers Morgan, donde está mostrando su lado más sincero, hablando de temas muy personales –como el fallecimiento de su hijo– o por poner a parir a todo el que tenga que ver con el Manchester United.

El portugués, en esta nueva parte de la entrevista, repartió elogios hacia Leo Messi, habló sobre su polémica decisión de abandonar el campo frente al Tottenham en el minuto 89, y se mostró optimista de cara al Mundial.

Su relación con Leo Messi

«Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia también es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol. Probablemente haya sido el mejor jugador que haya visto (excluyéndome). Él y Zidane».

¿Por qué abandonó el campo contra el Tottenham si no había acabado el partido?

«Te voy a ser sincero, es algo de lo que me arrepiento, dejar el estadio contra el Tottenham. Probablemente, o quizás no, no lo sé. Es difícil decírtelo al 100%, pero digamos que me arrepiento, pero de la misma manera me sentí provocado por el entrenador. No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar al equipo. La empatía con Ten Hag (su entrenador) no es buena. No creo que me respete como debería merecerlo. Es lo que es. Por eso probablemente me fui contra el Tottenham.»

La oferta millonaria desde Arabia

«Es cierto, sí, es cierto. Pero lo que sigue diciendo la prensa es que nadie me quiere, lo cual es completamente equivocado. Y estaba feliz aquí en Manchester para ser honesto. Estaba motivado para hacer una gran temporada aquí. Pero siguen repitiendo que nadie quiere a Cristiano. ¿Cómo no van a querer a un jugador que marcó 32 goles el año pasado?»

Muestra bastante optimismo de cara al Mundial de Catar

«Soy muy optimista. Tenemos un entrenador fantástico y tenemos una buena generación de jugadores. Tengo muchas ganas de ir, una Copa del Mundo increíble. Siempre soñé con ganar un Mundial. Va a ser difícil. Extremadamente difícil. Pero todo es posible. Por supuesto, vamos a competir. Todas las selecciones, toda la gente necesitan ser bienvenida en Catar. Y veo un buen torneo, para ser honesto. Creo que Catar está preparado. Probablemente sea mi última Copa del Mundo. Mi quinta. No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como dije antes, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso o no. Mi principal enfoque en estos momentos es el Mundial con Portugal».