Qatar 2022: Benzema se pierde el Mundial por lesión

Catástrofe para Francia, que pierde muchos enteros en su condición de una de las favoritas -justo detrás de Brasil y Argentina- a conseguir el título.

El delantero de la selección de Francia Karim Benzema no podrá jugar el Mundial de Qatar 2022 después de una lesión sufrida este sábado durante el entrenamiento, el cual tuvo que abandonar, con lo que no podrá ayudar a la vigente campeona a defender el título.

Existe un dato increíble que dice que nunca en la historia el vigente ganador del Balón de Oro ganó la Copa del Mundo. Ese dato seguirá siendo realidad cuatro años más porque Karim no participará en el torneo por culpa de una lesión sufrida a pocas horas del comienzo del torneo en Qatar.

Es la tercera vez que el vigente Balón de Oro no disputa una Copa del Mundo. La primera vez fue en 1958 con Alfredo Di Stéfano porque España no se clasificó. La segunda fue en 1978 con Alan Simonsen ya que Dinamarca no se clasificó tampoco. Y la tercera es ahora en 2022 con Benzema por lesión, ya que Francia si participará en el Mundial, pero sin su estrella.

Benzema, que estaba entre algodones con molestias el último mes con el Real Madrid, se entrenó por primera vez con el grupo este sábado, 19 de noviembre de 2022, y no pudo terminar la sesión por unas molestias.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

«En mi vida nunca me rindo pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo hago así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro equipo a hacer un gran Mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo».

El equipo médico galo le realizó pruebas y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció por la noche la baja del Balón de Oro para el Mundial.

«Estoy extremadamente triste por Karim, quien hizo de esta Copa del Mundo un objetivo importante. A pesar de este nuevo golpe para la selección francesa, tengo plena confianza en mi grupo. Haremos todo lo posible para cumplir con el enorme desafío que nos espera», dijo el seleccionador nacional, Didier Deschamps.

La web de la FFF colgó en su página web estas declaraciones de su seleccionador, así como el parte médico de Benzema.

«Se realizó una resonancia magnética en un hospital de Doha, que desafortunadamente confirmó una lesión en el recto femoral, que requerirá un período de recuperación de tres semanas».

El jugador del Real Madrid, que jugó Brasil 2014, se pierde la Copa del Mundo de nuevo tras su ausencia en Rusia 2018, cuando estaba apartado de la selección por el ‘caso Valbuena’.

Benzema se quedó sin levantar el título hace cuatro años y tampoco podrá ayudar este año a su selección en la defensa.

A la baja de Benzema hay que sumar la de los centrocampistas Paul Pogba y N’Golo Kanté, la del portero del Milan Mike Maignan, la del defensa del PSG Presnel Kimpembe y la más reciente del delantero del Leipzig Christopher Nkunku.