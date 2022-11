Los memes más divertidos de la derrota de Argentina en su debut en el Mundial

Dolorosa derrota para Argentina en su debut en el Mundial de Catar.

La selección de Arabia Saudí dio la primera gran sorpresa del torneo al ganar a la Albiceleste (1-2) en el primer partido del grupo C.

Leo Messi adelantó a Argentina con un tanto de penalti en la primera mitad, en la que los sudamericanos batieron otras veces al portero saudí, pero siempre en fuera de juego, por lo que estos otros goles fueron anulados.

Pero al inicio de la segunda parte todo cambió con la efectividad que demostraron los saudíes al anotar sus dos primeras ocasiones por mediación de Al-Shehri y Al-Dawsari, este último un golazo desde el pico del área.

Luego, los de Herve Renard mantuvieron el orden en defensa y aguantaron las embestidas de una impotente selección albiceleste para firmar la victoria más importante en la historia de los Halcones Verdes.

Las redes sociales arden con los memes de la derrota de Argentina, que se perfilaba como una de las favoritas de la competición tras haber ganado la Copa América.

Estos son algunos de los mejores memes:

Diego Maradona looking down at this Argentina team pic.twitter.com/YQO843S6oS

— Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2022