El Real Madrid tiene cerrado al que consideran una de las futuras estrellas del fútbol.

El club blanco y el Palmeiras llegaron a un acuerdo por el delantero Endrick según el experto y normalmente acertado especialista en el mercado de fichajes como es Fabrizio Romano. El italiano asegura que el precio final de la perla brasileña es de 72 millones de euros (60 en concepto de fichaje y 12 en impuestos y primas).

El joven nacido en el año 2006 llegaría en el verano de 2024 a la entidad de Concha Espina, cuando Endrick tenga 18 años, tal y como está regulado por la FIFA.

Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.

Brazilian gem [2006] will join in July 2024.

Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022