Tragedia en Irán: un futbolista es condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres en su país

El futbolista iraní de 26 años Amir Nasr-Azadani ha sido condenado a muerte por «traición a la patria».

Y es que, en medio de unas revueltas en Irán por defender los derechos de las mujeres, donde han habido incluso muertes por parte de la Policía de la Moral, el futbolista ha apoyado la causa participando en estas protestas contra el gobierno y el régimen.

El sindicato internacional de jugadores FIFPRO emitió un comunicado mostrando su apoyo al futbolista y exigiendo la eliminación de la pena de muerte. Tal y como informa Iranwire, el deportista y su familia han sido amenazados varias veces. «Ahora pagará el precio máximo por sus protestas, dice el sindicato:

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022