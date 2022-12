La fallida predicción del Mundial de Tomás Roncero tenía un sentido: ¡Jorobar a los culés!

Argentina es campeona del mundo.

El cuadro albiceleste ganó con sufrimiento a Francia en la final el pasado domingo 18 de diciembre en uno de los mejores partidos de la historia del fútbol. Con el 3-3 en los 120 minutos, el campeón se decidiría en la tanda de penaltis.

La balanza cayó sobre el lado argentino y, Leo Messi, después de mucho tiempo intentándolo, consiguió así su primer Mundial y redondear una carrera llena de títulos. Títulos que, en su mayoría, fueron ganados en su etapa en el FC Barcelona.

La predicción fallida de Tomás Roncero

Es por ello que, debido a la rivalidad, muchos madridistas no querían ver al astro argentino levantar la tan preciada Copa del Mundo. Uno de ellos era Tomás Roncero. El famoso periodista y gran admirador del Real Madrid se volvió tendencia después de su predicción antes de que empezara el Mundial:

El periodista de AS y colaborador habitual en ‘El Chiringuito’ dijo que Brasil ganaría el Mundial con Vinícius como mejor jugador del torneo. El máximo goleador sería Karim Benzema (no jugó ningún partido porque se lesionó días antes del debut de Francia y se retiró de la concentración de ‘les bleus’), el finalista sería Alemania (eliminado en fase de grupos al quedar tercero por detrás de Japón y España respectivamente) y la decepción sería Argentina y, por ende, Leo Messi el jugador decepción.

Roncero explica a Periodista Digital el porqué de esta predicción

Como se ha visto, el bueno de Roncero no dio ni una y es por ello que se volvió tendencia en Twitter. Pero nosotros, desde Periodista Digital, queríamos saber qué pasaba por su cabeza después de ver a Messi levantando la Copa y sobre su ya famosa predicción mundialista:

«Jorobar a un culé»

«Mis predicciones son muy fáciles: decir cada cosa que supiera que le jorobaba a un culé. Es una predicción en modo broma. Si hubiese hecho predicciones científicas sería muy aburrido. Yo prefiero hacer las cosas con humor. Es una predicción basada en el sentido del humor y en la rivalidad sana y simpática con el Barça», confesó Roncero a Periodista Digital.

Además, el periodista atribuye su predicción a la felicidad de la gente. «Porque si hubiera dicho equipo revelación Marruecos, o equipo decepción Bélgica sería muy científico, no tendría gracia. Para aburrirme yo ya no estoy, que estoy mayor. Prefiero que me saquen memes. Lo importante es sacarle sonrisas a la gente porque quiero que sea feliz. Y creo que lo he conseguido, por eso soy feliz yo. Lo que no soporto es la monotonía y lo previsible, eso me aburre mucho.

Y ya, para culminar su alegato a la felicidad de la gente, Roncero también se alegró por Messi, pero a su manera: «Y por cierto estoy muy feliz. Messi tiene los mimos Mundiales que Umtiti. Está muy bien».