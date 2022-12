Guerra en Francia: el agente de Benzema revela que pudo jugar en octavos en el Mundial

Se avecina un lío gordo en Francia.

Nuestro país vecino, que quedó segunda del Mundial después de perder contra Argentina en la final, no habla de otra cosa que la guerra entre Benzema y Deschamps. Y es que, el agente del actual Balón de Oro abrió de nuevo la herida después de que el crack madridista tuviera que abandonar la concentración de sus selección días previos a comenzar el Mundial de Catar por lesión.

Karim Djaziri, el agente, publicó en su cuenta en la red social Twitter un vídeo con unas pruebas que demostrarían que el futbolista del Real Madrid habría estado en disposición de jugar con su selección desde los octavos de final.

Ese documento audiovisual lo acompaña Djaziri con el siguiente texto, en supuesta alusión a Deschamps (el seleccionador galo):

La guerra entre Benzema y Deschamps es total y prueba de ello fue la foto que colgó el madridista con un mensaje hacia el seleccionador: «¡Porque una vez que lo miras, lo sabes!.

Cause once you look at it , you know ! pic.twitter.com/5o9rYDqNin

— Karim Benzema (@Benzema) December 26, 2022