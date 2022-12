Cristiano Ronaldo se despide de «Pelé»

Entre las grandes estrellas del balón, Cristiano Ronaldo, CR7, tuvo palabras de despedida para el Rey del Fútbol «Pelé», quien falleció este jueves 29 de diciembre a la edad de 82 años.

CR7: «Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero «adiós» al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé».