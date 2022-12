El mundo del futbol llora la muerte de «Pelé»

Nada más fallecer el otrora astro del fútbol mundial, O`Rey Pelé, las reacciones no han tardado de llegar a las redes y medios de comunicación en todo el planeta.

Cristiano Ronaldo:

Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero «adiós» al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé.

Ìker Casillas:

Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé

Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé pic.twitter.com/ImCCxxqZn8 — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 29, 2022

Sergio Ramos:

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé. To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022

Batistuta:

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend #Pelé