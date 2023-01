Vinícius vuelve a ser víctima de insultos racistas, señala a LaLiga por su pasotismo y Tebas le responde

El jugador del Real Madrid Vinícius Jr. aseguró tras recibir insultos racistas en Valladolid -en el partido entre el Real Valladolid y el Real Madrid (0-2)– que los racistas siguen entrando a los estadios de LaLiga Santander sin que LaLiga haga «nada», si bien el ente presidido por Javier Tebas -‘amenazado’ por Piqué– respondió que está ya analizando lo sucedido para denunciar dichos insultos.

«Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada», aseguró el jugador merengue en sus redes sociales. En este sentido, terminó con un punto irónico su mensaje. «Seguiré con la cabeza alta y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es mi culpa«, apuntó el delantero brasileño, molesto con la situación vivida en Pucela.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022