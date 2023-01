El Barça de Xavi es una pantomima: casi le elimina el Intercity (Primera RFEF) de la Copa del Rey

En la previa del partido del Intercity-Barça de la Copa del Rey se podría asimilar a David contra Goliat. Pero ni mucho menos.

A pesar de que los Laporta o Xavi de turno intenten convencer a toda la cuadra culé de que son el mejor club de la historia, de que la Masía tiene un gran valor, del tiki-taka o del cruyffismo, la realidad es que cada vez son menos los que se tragan esas farsas.

Para todo aquel que sea anticulé (deportivamente hablando, por supuesto) este Barça puede ser de los mejores de este siglo. No paran de sumar fracasos a una lista que, de momento, parece interminable e incluso hace temblar el proyecto Xavi.

Y muestra de ello es lo ocurrido en el partido entre el Intercity-Barcelona del pasado miércoles 4 de enero. El Intercity, el decimosexto clasificado de la Primer RFEF (la tercera división en España) estuvo a punto de obrar el milagro.

En el campo del mítico Hércules, el José Rico Pérez, el conjunto alicantino vivió el nacer de una nueva estrella: Soldevila. El atacante del Intercity, reconocido abiertamente como «culé desde que nací» estuvo a punto de derrumbar el castillo de mentiras que venden desde el Camp Nou con un majestuoso hat-trick.

Xavi muestra su inoperancia

El gran señalado, una vez más, no es otro que Xavi Hernández. El técnico culé no para de dejar muestras de su falta de mentalidad ganadora en ciertos momentos. Como si de un equipo pequeño se tratase. Es destacable que, pese a ser uno de los mejores mediocentros de la historia del fútbol, el ahora entrenador se ‘olvide’ de sus centrocampistas.

Este Barça no controla el juego, ni los tiempos. Y culpa de ello son las directrices de Xavi, que parece que les dicta a su jugadores que ‘cuanto menos se la pases al mediocentro mejor’. Porque lo que busca este Barça de Xavi es dotar de balones a los extremos para que se jueguen el uno contra uno constantemente. Y cuanto menos pase el balón por el centro del campo, mejor. Muestra de ello es el mal rendimiento de Pedri, Gavi, Busquets o Frenkie de Jong en este inicio de campaña.

Además, Xavi Hernández es todo un ‘show’ en rueda de prensa. Tras el partido, el técnico afirmó que «no han rozado el ridículo». A ver, Guardiola de Hacendado, que tu equipo estuvo a punto de sumar un fracaso más. Como la eliminación de Champions, el despilfarre de las palancas, la eliminación contra el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou, la salida de Messi, y un largo etcétera.

3-4 y da gracias

El Barcelona, rey de Copas, se convirtió en una humilde sota de bastos. Por momentos, el Barcelona, alias Goliat, se tornó en David y el Intercity rozó la gloria. La calidad acabó decidiendo un partido sin orden ni concierto del que salieron vencedores los ‘culés’, excepto uno, Xavi Hernández.

Fue capaz de lo mejor y de lo peor el Barcelona. Xavi no quería sorpresas tras la decepción en el derbi contra el Espanyol y, por ello, sacó un once muy serio. El objetivo, no solo pasar de eliminatoria, sino hacerlo con contundencia, buenas sensaciones y, sobre todo, seriedad. Pues bien, no logró nada de eso…

El Barcelona es un equipo sin rumbo actualmente que atraviesa por buenas fases de juego, pero que se va mentalmente de los partidos. Un conjunto débil en muchos sentidos. Un rival de Primera RFEF, que hizo un partido inolvidable, le llegó a empatar hasta en tres ocasiones.

Mismo guión que en otros partidos: comienzo inapelable del Barcelona, que se va viniendo abajo y se reanima a base de latigazos de sus cracks en ataque. Dembélé es el claro ejemplo de este Barça, brillante por momentos aunque desesperante por la falta de claridad en los últimos metros. La palabra efectividad no se destila mucho en el vestuario ‘culé’.