Mbappé y el Real Madrid, unidos por la causa: defender a ultranza a Zidane

Hay lío, y de los gordos, en Francia.

Y todo por culpa de un hombre: Noel Le Graet. El presidente de la Federación Francesa, después de oficializar la renovación de Didier Deschamps al frente de la selección gala -a pesar de perder la final del Mundial contra Argentina– concedió una entrevista al medio francés RMC Sport el pasado domingo 8 de enero.

e Graet, en dicha entrevista, atacó sin ton ni son a Zinedine Zidane, una leyenda viva de Francia. No es ningún secreto que el exentrenador blanco estaba esperando la llamada por parte de la Federación Francesa para coger las riendas del equipo nacional de su país. Tras renovar a Deschamps, su entrada en el banquillo galo está más que descartada.

Y más después de lo que parece ser una guerra. Noel Le Graet fue preguntado por Zidane, al que se refirió de forma arrogante:

«¿Zidane con Brasil? No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps. Francamente, nunca me han sacado los que condenan de antemano. Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club… de selección, no me lo creo en lo que a él respecta (…) ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, comentó.