Supercopa: Un Barcelona excelso pasa por encima de un Real Madrid sin hambre y Roncero reacciona de manera sorprendente

El FC Barcelona es supercampeón de España después de derrotar al Real Madrid en la final en Riad (Arabia Saudí) por 3 a 1 el pasado domingo 15 de enero.

Los culés pegaron un absoluto repaso a los merengues, empezando por los banquillos. Xavi ganó claramente la batalla a un Ancelotti sin ideas ni soluciones. El sensacional partido de Gavi, con un gol y dos asistencias, fue clave para destapar el mal momento físico y de juego del eterno rival, que también mira desde atrás en Liga a un Barça que sacó su mejor versión en el mejor escenario.

Los goles de Gavi y Lewandowski, en el primer tiempo, y Pedri, ya en el segundo, con mucha colaboración de la defensa rival, dieron un título al Barça que no saboreaba desde la Copa del Rey de 2021. Por aquel entonces, Koeman regentaba el banquillo culé y Leo Messi todavía era jugador azulgrana. Por lo tanto, además de ser el primer título desde que se fue el argentino, Xavi Hernández estrenó su palmarés como entrenador desde su llegada en noviembre de 2021.

Un tanto de Benzema en el añadido tan sólo sirvió para maquillar un resultado más que merecido. Y es que, a pesar que los de Ancelotti no comenzaron del todo mal en el inicio del partido, optando por una presión adelantada, Xavi, que puso a cuatro centrocampistas con Gavi como falso extremo, y a Araujo de lateral para frenar a Vinícius, hizo que su equipo se hiciese dueño y señor del partido.

Viendo el resultado final eran muchos los que esperaban a la madrugada pegados al televisor para ver las reacciones de los reconocidos madridistas del programa de Josep Pedrerol ‘El Chiringuito’. Entre ellos uno de los tertulianos más frecuentes, Tomás Roncero, que realizó unas declaraciones poco propias de él y, para sorpresa de todos, halagando al Barça:

«Hay que felicitar al Barça porque han jugado muy bien», comenzó diciendo el periodista que provocó los aplausos en el plató. «El Barcelona ha demostrado que tenía mucho hambre y el Madrid la barriga llena. Yo lo entiendo porque el Madrid lleva cuatro títulos en los últimos diez meses y el Barça lleva 21 meses con el estómago vacío. me duele porque en un Clásico nunca tienes que tener el estómago lleno. Es que el Madrid ha regalado los tres goles. Y el Barcelona al final han sido tres chavales, uno de ellos Gavi, que es el espíritu del Barcelona, y lo que dije, el error del Madrid fue no ficharlo cuando el chaval no renovaba. Y también tienen a Pedri y Balde que son rebeldes que es lo que le ha faltado al Madrid. Hace tres meses el Madrid le pegó un baile al Bernabéu y eso que iban a medio gas. El Madrid debe abrir los ojos ya porque esto es un aviso».