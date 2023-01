El VAR ‘roba’ al Cádiz con un gol en fuera de juego clamoroso a favor del Elche

Cádiz y Elche se jugaban la vida en el partido disputado el pasado lunes 16 de enero.

El conjunto local, si conseguía los tres puntos, abandonaba la zona de descenso. Pero el destino parecía empeñado en fastidiar a los andaluces. De tener en su mano la 14ª posición, a quedarse en la 18ª plaza. El Elche, por su parte, continúa en el último puesto de la tabla.

El Cádiz empezó muy bien pero se fue desinflando hasta volverse pequeño frente a un colista que fue superior. Además de jugar rematadamente mal después de la primera media hora, y en especial en la segunda parte, la fortuna le resultó esquiva con el arbitraje.

Los locales ofrecieron una pésima actuación y además se vio perjudicado por una decisión a la postre decisiva. El VAR no detectó el fuera de juego de Ezequiel Ponce en el inicio de la jugada que él mismo culminó después con un cabezazo para hacer el gol del empate en el minuto 81. No es la primera vez que el VAR la lía y valida un gol legal. Ya lo hizo con un tanto de Aubameyang, en su etapa en el FC Barcelona la temporada pasada.

En esta ocasión la responsabilidad recae en el responsable del VAR, Iglesias Villanueva, que cometió una negligencia en la revisión del tanto del Elche al no advertir de la existencia de fuera de juego que hubiese supuesto la anulación.

Ese error impidió a la postre que el Cádiz abandonase la zona de descenso en un error de bulto que cuesta caro. Por ello, Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad amarilla, estalló en ‘El Larguero’ de la cadena SER con Manu Carreño:

«Estoy esperando a que me devuelvan mis dos puntos. A ver si en un chárter de esos que vienen de Arabia y Rubiales me devuelve esos dos puntos que me hacen falta para salvarme», comenzó diciendo muy enfadado Vizcaíno.

«¿Para qué vamos a mandar un comunicado si la Federación es Arabia y glamour, los equipos pequeños no le importamos a nadie. Que sigan con el glamour que les va muy bien», arremetió el presidente del Cádiz CF contra la Federación.