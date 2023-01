La FIFA ‘copia’ a Piqué con una decisión que revolucionará el mundo del fútbol

La International Football Association Board (IFAB), asociación internacional conformada por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA, es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones.

Tal y como informaron el pasado miércoles 18 de enero, la IFAB dio luz verde a una decisión que pedían muchos aficionados al fútbol y que podría revolucionar a este deporte: los árbitros de campo explicarán a través de megafonía para los asistentes al estadio y para las televisiones que retransmiten los partidos las decisiones que se tomen con el sistema del videoarbitraje (VAR).

Este cambio se testará por primera vez en el Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos desde el próximo 1 de febrero y hasta el 11 del mismo mes y que disputa el Real Madrid como campeón de la Champions League.

Piqué ya lo implantó en su liga

Con esta decisión lo que se busca es dar voz a una figura fundamental en este deporte como es el árbitro, y acabar -o intentarlo- con las especulaciones y demás continuas polémicas que hay alrededor siempre del conjunto arbitral. Pero esto no es nada nuevo. La IFAB se ha ‘copiado’ de Gerard Piqué.

El exfutbolista del Barça creó la liga amateur Kings League, donde participan varios equipos con famosos como Ibai Llanos, DjMariio, Iker Casillas o el Kun Agüero entre otros y que compite contra LaLiga en cuanto a audiencia se refiere. En dicha competición, de fútbol 7, Piqué añadió diferentes normas que dan pie a un show mucho más entretenido, como esta decisión que ahora ha tomado la IFAB.

En la Kings League el árbitro tiene un micrófono y se escuchan todas sus conversaciones en directo con sus otros compañeros que están en el VAR. Y explica siempre sus decisiones.

También hay que añadir, que esta norma de que el colegiado explique las decisiones tomadas durante un encuentro lleva implantado en la NFL de fútbol americano bastante tiempo, pero, ¿ha visto la IFAB el éxito de la Kings League y ha decidido implantarlo en el fútbol profesional? ¿O es una decisión que llevaba sobre la mesa tiempo antes de la liga de Piqué?

La polémica con el VAR

Realmente, lo que sí que parece es que esta nueva decisión de la IFAB se tomó por las continuas polémicas que hay con el VAR. Sin ir más lejos, en nuestra liga el pasado lunes 16 de enero, en el Cádiz-Elche, el VAR validó un gol a favor de los visitantes en claro fuera de juego.

Este error motivó el enfado de la directiva cadista, personalizado en su propio presidente, Manolo Vizcaíno. «Estoy esperando que me devuelvan estos dos puntos. A ver si en un chárter de esos que vienen de Arabia, Rubiales me devuelve esos dos puntos que me hacen falta para salvarme«, declaró.

Con todo el revuelo causado, con más polémicas de por medio, al final Iglesias Villanueva, árbitro VAR del Cádiz-Elche, tuvo que pedir disculpas a través de una carta abierta publicada por el CTA (Comité Técnico de Árbitros).