El futuro inmediato de Dani Alves: será detenido por una presunta agresión sexual y una jueza decidirá si sigue libre

El programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles ofreció en exclusiva en su edición del 18 de enero de 2023 una noticia inquietante para el futbolista Dani Alves. Según el programa que presenta Sonsoles Ónega el futbolista será detenido el viernes 20 de enero de 2023 por los Mossos d’Esquadra para ser puesto a disposición judicial. El jugador tiene una cita a las 9 de la mañana en la comisaría de Les Corts de la Ciudad Condal para ser interrogado por la supuesta agresión sexual de la que se le acusa y se le abrirá la ficha policial. De allí saldrá en vehículo policial rumbo al Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona. Allí, declarará de nuevo.

Esa fecha será clave para el futuro inmediato del deportista ya que el Ministerio Fiscal, en función de la declaración y las pruebas aportadas por la acusación, formulará su petición de pena en función de la gravedad de los hechos expuestos. Será la jueza de instrucción quien tome la decisión en función de todo de esto sobre la situación inmediata de Alves que podría quedar en libertad con o sin cargo, si lo envía a prisión provisional y si se toman algún tipo de medidas de cautelares.

Dani Alves se encuentra en Barcelona a donde se trasladó el domingo 14 de enero de 2023 por el fallecimiento de la madre de su esposa Joana Sanz. El jugador actualmente milita en el equipo Pumas de México y su próximo encuentro futbolístico es para el domingo 22 de enero de 2023 en la que se enfrentará a Club León. Su presencia en esta cita dependerá de la decisión que tomará.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 30 de enero de 2022 en una popular discoteca de Barcelona llamada Sutton. Según la denunciante el jugador de fútbol le habría realizado tocamientos por debajo de la ropa interior y ella asustada salió del baño y se lo comunicó a las amigas que esa noche la acompañaban en la discoteca. Ella avisaron a los responsables del local de ocio nocturno y éstos pusieron en marcha el protocolo contra agresiones sexuales que marca el Ayuntamiento de Barcelona y aportaron a la investigación las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del baño.

El jugador brasileño dio su versión sobre lo ocurrido precisamente también en el programa de Sonsoles Ónega. El deportista mantuvo en un vídeo que envió al magacine vespertino de Antena 3:

”Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”.