Las polémicas del Villarreal-Madrid: Pepe Reina amenaza a Vinícius y Ancelotti señala a Rodrygo

Noche de remontada blanca… y de polémicas. En plural.

Y es que, a pesar de que la noticia principal es que el Real Madrid dio la vuelta a un 2-0 contra el Villarreal, en encuentro que tuvo de todo. Desde un gol validado por el VAR a favor del submarino amarillo en fuera de juego, hasta un discusión de Ancelotti con Rodrygo, pasando por las amenazas de Pepe Reina a Vinícius y la liada de Tchouameni.

Pepe Reina amenaza a Vinícius y el Madrid le manda un recado en redes

Vinícius fue el artífice de abrir el marcador del Real Madrid para encarrilar la remontada de los blancos. Al final del encuentro, los ánimos del banquillo amarillo estaban muy tensos y, especialmente, Pepe Reina tuvo que ser amonestado por el árbitro después de, precisamente, tener un enfrentamiento verbal con Vinícius unos minutos antes de concluir el encuentro.

«Te espero fuera», le dijo el portero al extremo. Y al terminar el encuentro Pepe Reina se fue a por el brasileño y le echó una buena bronca por su actitud durante el partido.

El vacile del Madrid a Pepe Reina

Para colmo, el community manager del Real Madrid puso un tuit a los pocos minutos que muchos han visto como un vacile a Reina, por su mítico speech tras ganar España el Mundial de 2010. «Camarero, una de…»

El enganchón entre Ancelotti y Rodrygo

Momento de tensión en el banquillo del Madrid. A los 55 minutos, Carlo Ancelotti decidía hacer un doble cambio: Ceballos y Asensio ocupaban el lugar de Kroos y Rodrygo. Una sustitución que no gustó al brasileño y Carletto le tuvo que llamar la atención. “Tú a mí me saludas”, le dijo, como ha captado Movistar Plus+.

El técnico italiano apareció señalando a Rodrygo y reprimiéndole. Imagen poco habitual en un entrenador como el italiano, que buscaba con ese movimiento la reacción furibunda de su equipo, que iba 2-0 abajo en esos momentos.

Rodrygo permaneció cariacontecido, mirando al frente y con un gesto muy serio, sin dar réplica. Una vez finalizó el encuentro, Carlo Ancelotti quito hierro al asunto en la entrevista a pie de campo: “Le dije que no se olvide de saludarme cuando salga”.

El segundo gol del Villarreal era fuera de juego

El primer lío de la noche fue en el segundo tanto del Villarreal. Samu Chukwueze, el extremo nigeriano del conjunto dirigido por Quique Setién, arrancó en fuera de juego en el inicio de la jugada cuando su compañero Álex Baena le cedió el balón.

El nigeriano, según el arquitecto Nacho Tellado, el cual es reconocido por realizar análisis exhaustivos y milimétricos, está por delante de Rüdiger y, por tanto, el gol no debería haber subido el marcador.

«El VAR decide coger una toma en la que no se aprecia el momento exacto del pase de Álex Baena. A su vez, la imagen tiene un nivel de distorsión lo suficientemente grande como para bajar el nivel de precisión del análisis», dice el arquitecto en la cuenta de Twitter ArchivoVar, donde analizan al estamento arbitral y sus decisiones.

«El VAR decide coger una toma en la que no se aprecia el momento exacto del pase de Álex Baena. A su vez, la imagen tiene un nivel de distorsión lo suficientemente grande como para bajar el nivel de precisión del análisis», dice el arquitecto en la cuenta de Twitter ArchivoVar, donde analizan al estamento arbitral y sus decisiones.

Tchouameni la lió parda y tuvo que pedir perdón

Mientras el Real Madrid se jugaba su pase a cuartos de final de la Copa del Rey ante el Villarreal, Aurélien Tchouameni se dejaba ver en el Accor Arena de París, sede el encuentro de la NBA entre los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, algo que irritó a algunos seguidores madridistas en las redes sociales.

Poco después, el jugador pidió disculpas en Twitter: “Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”.

Poco después, el jugador pidió disculpas en Twitter: "Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho".

Tchouameni cayó lesionado precisamente ante el Villarreal en el encuentro de Liga celebrado hace 12 días en el estadio de La Cerámica. Se espera que esté unas dos semanas de baja.