Pablo Maffeo (Mallorca), el jugador que casi le rompe la pierna a Vinícius, vuelve a la carga y le critica en COPE

Es futbolista de primera división, tiene 25 años y juega en el Mallorca. Pero, últimamente, no es noticia por lo que hace dentro del césped.

Y es que, Pablo Maffeo volvió a ser viral en las redes sociales por unas declaraciones realizadas a COPE Baleares. El lateral derecho del Mallorca fue preguntado por Vinícius, que está siempre en el foco de la polémica (la última fue con el portero del Villarreal Pepe Reina que le llegó a amenazar), con el que tuvo bronca en los dos duelos la anterior campaña.

Maffeo ocupa la demarcación de lateral derecho por lo que su misión, cuando juega contra el Real Madrid, es parar a Vinícius. El debate de si es provocador o provocado en torno al brasileño lleva semanas en los medios deportivos de este país y, Maffeo, lo tiene claro:

«En el colegio me decían que me portaba mal, y mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía. ‘Tú también harás cosas mal’, me decía, y creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”.