Joao Félix pega un palo brutal a los ‘Maffeos’ y ‘Raíllos’ de turno para defender a Vinícius

Joao Félix es de los pocos jugadores que han echado un capote a Vinícius.

El futbolista brasileño del Real Madrid es el tema principal de las tertulias deportivas y sigue el debate: ¿Provocado o provocador? El actual jugador del Chelsea, que está cedido en el equipo blue hasta final de temporada pero pertenece al Atlético de Madrid, concedió una entrevista a Manu Sainz, periodista de AS.

Y es que, Joao Félix, declarado abiertamente como defensor del fútbol vistoso, del regate, de los caños y de las diabluras, defendió (de manera inesperada porque nadie lo había hecho) a Vinícius:

«No entiendo las críticas a Vinícius. Quizá sea porque es mejor que los demás; o porque hace driblings que los otros no pueden, porque regatea como otros no regatean, o porque mete goles y da asistencias. Es mi amigo, hablo con él y me gusta su fútbol», comenzaba Joao Félix sobre las últimas crítica a Vinicius, quién se encuentra en el ojo del huracán.

No contento con eso, el ex jugador del Atlético de Madrid matizó sus palabras y acabó con todas las dudas que colocan al brasileño del Real Madrid como un provocador. «Vosotros decís que provoca, pero yo no creo que provoque», aseguró el portugués.

«Yo le diría que siguiese haciendo lo mismo porque hace gracia. He visto que ahora se pegaba con los del Mallorca (Raíllo y Maffeo) y es bonito de ver porque unas veces gana Vini y otras veces ganan los otros. Es una pena que metan el tema del racismo. Hay maneras de criticar sin meterse en ese tema», concluyó el ‘Menino’ sobre el tema de Vinícius.

Dani García (Athletic Club) defiende a Vinícius

Y es que, en las últimas horas el mediocentro del Athletic Club Dani García también defendió a Vinícius en una entrevista que concedió a EUP! de Durangaldeko Telebista, incluso reconociendo sus errores cuando, el año pasado el club de Lezama venció al Real Madrid por 1-0 en Copa del Rey.