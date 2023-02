El enésimo fracaso de Leo Messi en Champions: siete años agachando la cabeza en las grandes citas

El camino de Leo Messi por la Champions League en los últimos años es digno de estudio.

Cuando me refiero a últimos años quiero decir exactamente a siete. Desde 2015 que el actual campeón del mundo con su selección no gana la máxima competición europea a nivel de clubes. Pero, además de no ganarla, resalta bastante que su rendimiento en las grandes citas deja mucho que desear.

A excepción del partido de ida contra el Liverpool en el 2019, donde el Barcelona ganó por 3-0, pero luego en Anfield el equipo red lograría una remontada histórica endosando al club culé cuatro goles, todo lo demás de Messi por Europa es desastroso. Repasemos sus últimas eliminatorias en las que eliminaron a sus equipos (Barça y PSG).

En 2015-16, contra el Atlético de Madrid en cuartos, el Barcelona ganó 1-0 en la ida en el Camp Nou, pero luego los colchoneros remontaron en el Calderón con un 2-0. Messi, desaparecido.

En 2016-17 el argentino no estuvo tampoco ni en la ida, ni en la vuelta contra la Juventus también en cuartos. El conjunto italiano venció por 3-0 en la ida y, la vuelta que era en el Camp Nou, acabó 0-0.

En 2017-18 la más sorprendente de todas: el equipo azulgrana venció en la ida 4-1 a la Roma en el Camp Nou en los cuartos de final. Y, en la vuelta, el conjunto italiano, con un gol en los últimos minutos del mítico Manolas, el equipo de la capital de Italia echó a Messi con un 3-0 por el valor doble de los goles fuera de casa.

Si la anterior fue la más sorprendente, la de 2019-20 fue, sin duda, la más humillante. El Bayern de Munich reventó al Barça en los cuartos de la Champions League, marcada por el covid, con un resultado muy abrumador: un 8-2.

En la siguiente temporada, en la de 2020-21, Leo Messi también estuvo desaparecido en los octavos de la Champions frente al PSG. Su actual club, en aquel entonces, ganó la eliminatoria con un 5-2 global, y que en la ida sentenció con un 1-4 en el Camp Nou. Aquella noche, el héroe sobre el césped fue Mbappé, que marcó un hattrick.

Y en la del año pasado, la 2021-22, y ya con los colores del PSG, Messi fue eliminado en los octavos por su rival histórico: el Real Madrid. El conjunto parisino, en la ida, venció por 1-0 gracias a un gol en el último minuto de, cómo no, Kylian Mbappé. Pero es que, anteriormente al gol, Leo Messi erró un penalti, que paró Courtois. La vuelta Messi de nuevo volvió a vivir una pesadilla en Europa. Mbappé adelantó a los suyos y ponía la eliminatoria con un 2-0 a favor de los parisino. Pero el Bernabéu se volvió mágico y remontó el encuentro y la eliminatoria gracias a un hattrick de Benzema.

Y en esta temporada, la 2022-23, Leo Messi volvió a ser ese jugador que, desgraciadamente para el fútbol, acostumbra en todas las temporadas anteriores. El pasado martes 14 de febrero y día de los enamorados, Leo Messi volvió a agachar la cabeza frente al Bayern de Munich.

Contra el Bayern, igual

El equipo bávaro ganó en El Parque de los Príncipes por 0-1 gracias a un tanto de Coman en un encuentro en el que Messi ni siquiera estuvo. A pesar de que en los últimos minutos, y con la entrada de Mbappé desde el banquillo (estaba tocado y por eso no fue titular), el equipo parisino, el cual se sostuvo gracias a un imperial Sergio Ramos en defensa, que dio una exhibición, se fue para el ataque.

Messi tuvo la oportunidad más clara de empatar el encuentro con un balón raso cerca del punto de penalti, pero la rodilla del defensa del Bayern Pavard negó el gol al argentino. Posteriormente, una entrada de Pavard también sobre Leo Messi acabó con la expulsión por doble amarilla del defensa del equipo teutón.

Destaca bastante también que el Bayern de Munich le tiene tomada la medida al argentino que de los últimos siete encuentros en los que se ha enfrentado a los germanos, tan solo ha ganado dos, en los que precisamente consiguió anotar. En ambos, disputados en el Camp Nou, firmó un doblete y repartió una asistencia y el Barcelona acabó llegando a la final y ganando el título.

Aún queda el partido de vuelta pero, si sigue en su línea, Leo Messi volverá a estar cabizbajo y desaparecido como acostumbra en Europa.