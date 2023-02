Torneo federación gallega sub-14 celebrado en Mos: Las mujeres un lujo de fútbol

Ayer día veintiuno en el campo de Cototorrón, en el Concello de Mos, se llevó a cabo la primera fase del campeonato gallego de selecciones comarcales SUB-14. donde participaron las selecciones comarcales de: Vigo, A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago, Ferrol, A Costa da Morte de fútbol femenino.

En dicha primera fase tuvo ee honor de participar varios miembros de la Escuela deportiva Vila do corpus de Ponteareas, «Aitana Alonso», la cual ya ha sido seleccionada en varias ocasiones, acompañada de otra joven promesa de SUB-11 Erika. No es la primera mujer de la escuela del Vila do Corpus que destaca en esta actividad deportiva. Ponteareas y el Vila do Corpus ha contado con otra jugadora que da fe del buen hacer de esta escuela, es la conocida jugadora, ahora en el Albacete, Sara de Ben.

En general debemos destacar de este torneo la gran capacidad de las jugadoras en el terreno de la lucha por el balón y el tremendo esfuerzo que han llevado a cabo. Demostrando una gran preparación física, un trabajo en equipo de alto valor y un saber hacer de alto rendimiento. Ver+ Web Federación Gallega