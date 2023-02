La ida de olla del entrenador del PSG: ¡Casi se pega con un aficionado del Marsella!

Al entrenador del PSG, Christophe Galtier, se le fue la olla completamente el pasado domingo 26 de febrero.

Fruto de la tensión que vive en el banquillo del club-estado, Galtier casi se pegó con un aficionado del Olympique de Marsella al término del encuentro en el Clásico francés. Su equipo, que ganó 0-3 con un soberbio Kylian Mbappé y un excelso Leo Messi, dio oxígeno al entrenador francés, que parece estar siempre en el punto de mira y su continuidad la temporada que viene parece estar en entredicho.

Es por todo ello que Galtier, al término del encuentro, se vio envuelto en un lamentable altercado con un hincha del Marsella, quien desde las gradas del Velodrome, justo detrás del banquillo del equipo del PSG, increpó a Galtier y estuvo a punto de saltar al césped con una clara actitud violenta. Al igual que el propio Galtier, quien lejos de pasar de los insultos del hincha, hizo el amago (o no tan amago) de irse a por el aficionado a la grada.

Afortunadamente, la cosa quedó en nada pues, el hincha fue reducido por la seguridad del estadio y por otros hinchas, y el propio Galtier por sus compañeros del staff técnico.

No love lost between #PSG coach Christophe Galtier and #OM fans, eh? #OMPSG pic.twitter.com/KmbfmZ83AF

— World Soccer Talk (@worldsoccertalk) February 26, 2023