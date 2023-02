La farsa de los premios ‘The Best’: contradicciones, traiciones y ninguneos

Hace tiempo que los premios individuales como el Balón de Oro o el The Best dejaron de tener un sentido meramente deportivo. La elección a mejor jugador, portero y demás va mucho más allá de todo eso. Depende del marketing, del nombre, de los quedabien, de los votos de personas totalmente irrelevantes y/o desconocidas…

Depende de tantas cosas que, todo ello, hace que el valor de dicho premios baje en picado. No se puede tomar en serio que, sin irnos más lejos, en la gala del pasado lunes 27 de febrero, los premios The Best, repartidos por la FIFA, se contradigan a sí mismos. Y se contradijeron unas cuantas veces…

Recordar que los premiados fueron los siguientes: Leo Messi como mejor jugador del mundo, por delante de Mbappé, que quedó segundo y Benzema, tercero. Lionel Scaloni como mejor entrenador por delante de Ancelotti. El Dibu Martínez como mejor portero por delante de Courtois. Y Alexia Putellas, jugadora del Barça femenino, hizo historia consagrándose como mejor jugadora del mundo y la única en repetir premio por segundo año consecutivo.

Las contradicciones de los premios The Best

El caso más llamativo es el de Thibaut Courtois. El portero del Real Madrid, el mejor del año de largo, cuya actuación en la Champions League fue absolutamente histórica, en especial en la final contra el Liverpool, estuvo en el mejor 11 del año pero en cambio, el trofeo a mejor portero del año lo ganó el argentino Dibu Martínez por su gran actuación en el Mundial.

También hay que resaltar los nombres de Mané, Julián Álvarez, Vinicius, Salah, Neymar, Lewandowski y Bellingham, que no aparecen en el once, pero sí que están entre los catorce mejores jugadores del mundo en la clasificación por el premio The Best.

Alaba ‘traiciona’ a Benzema e incendia al madridismo

Si de algo se habló también fue del voto de Alaba, que se hizo oficial e incendió al madridismo. Debido a las cantidades de insultos que recibió el jugador austríaco por parte de aficionados de su propio club pidiendo su marcha, el central tuvo que dar explicaciones.

Y es que, Alaba votó primero por Leo Messi en lugar de Benzema. Algo que desde cierta parte de la afición merengue no sentó para nada bien, pero todo tiene una explicación como él mismo dijo en su Twitter personal:

«Sobre el premio FIFA The Best. La selección de Austria vota en este premio como un equipo, no solo uno. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide», explicó. «Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones y muchas veces he dicho que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda»

and I have often said that for me he is the best striker in the world, and that is still the case. Without doubt. — David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023

El ninguneo de la UEFA hacia el Real Madrid

Algo llamativo también fue el ninguneo de la FIFA, la organizadora de estos premios, hacia el Real Madrid. Principalmente porque los blancos cosecharon la temporada 2021-22 como una de las mejores de su historia con la consecución de su 35 título de liga y la joya de la corona, su Copa de Europa número 14, además de las supercopas de España y de Europa.

Pero, según estos premios, el Mundial de Argentina pesó más. Y hay alunos casos en los que se puede estar de acuerdo o no, pero que no dejan de ser totalmente comprensibles, como que Messi gane a Benzema porque consiguió su ansiada Copa del Mundo y le catapultaste, si no lo estaba ya, al Olimpo de los mejores de la historia, o que Lionel Scaloni supere en votos a Ancelotti por su fantástico manejo de plantilla en catar.

Hasta ahí vale, es entendible. Pero lo del Dibu Martínez, cuyo equipo actual, el Aston Villa, está undécimo en la Premier League, es de traca. Y más si luego se contradicen como hemos dicho más arriba… Y esto lo sintió el Real Madrid.

El conjunto blanco, que desplazó a París como representación institucional a Emilio Butragueño y Roberto Carlos, el ninguneo ha chocado especialmente porque hace cuatro meses el club acaparaba premios en la Gala del Balón de Oro de France Football con el galardón a mejor futbolista para Karim y con Thibaut recibiendo el Trofeo Yashin que le acredita como el mejor portero del año pasado. También ha escocido en la entidad la más que llamativa ausencia de Vinicius entre los 26 finalistas para el once ideal de FIFPro.