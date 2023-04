La UEFA quiere actuar contra el Barça por el ‘Caso Negreira’ antes de junio

Aunque alguno no lo quiera ver, las consecuencias que tendrá el Barça por pagar más de 7 millones de euros a Enríquez Negreira parecen inevitables.

A pesar de que pueden haber sanciones de extrema gravedad como son la pérdida de puntos, de trofeos y descensos administrativos, competencia de la FIFA (que actúa por encima de la UEFA) y que aún está por ver si actúa en esto, según las últimas informaciones resulta casi imposible pensar que el estamento presidido por Alexander Ceferin no tomará medidas en el asunto.

Tras saber el pasado mes de marzo que la UEFA abrirá un expediente al Barça por el ‘Caso Negreira’, Ceferin habló en Ekipa sobre todo lo que rodea y compete a la UEFA con los pagos del conjunto azulgrana al exvicepresidente del CTA.

Ceferin, a pesar de que inicia comentando que no puede hablar «directamente» del Caso Negreira porque tienen «un comité disciplinario independiente encargado de ello» y «porque no ha tratado este asunto en detalle», lo que sí que desvela es que le parece una de las «situaciones más graves en el fútbol que yo haya visto». Y luego, soltó el bombazo:

«A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito. y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito. No puedo ni quiero contestar a las posibles sanciones que esto pueda tener», confesó.