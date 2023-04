Amenazan con una bala a un exárbitro que denunció las prácticas de Negreira

Aterrador.

Sergi Albert Giménez, de 74 años, además de compartir ciudad de nacimiento con Enríquez Negreira, de 74 años y de Barcelona, comparten sus inicios como profesionales: comenzaron sus carreras a finales de los años 70, la desarrollaron durante los 80 y se retiraron a principios de los 90.

El exárbitro de primera división entre las temporadas 1987-90, confesó en Radio Marca las amenazas que está sufriendo por, lo que él cree, parte del «entorno de Negreira». El que fuera juez de línea internacional y arbitró partidos de selecciones nacionales, de la Copa de Europa, Recopa y UEFA ya destapó a finales de febrero, en Radio Marca también, con Pedro Pablo Parrado, las presiones que sufrió en su época profesional.

Albert Giménez desveló entonces que el vicepresidente del CTA trató de presionarle cuando estaba en activo y que existe un modo de amañar partidos:

«A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: ‘Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado«, relató.