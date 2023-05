Rooney, en plan «rabioso»: «El City va a machacar al Real Madrid»

Una de las grandes leyendas y máximo goleador en la historia del Manchester United, Wayne Rooney, vaticinó la victoria del Manchester City frente al Real Madrid partido a disputarse este martes 9 de mayo en Madrid.

Para Rooney, el Manchester City es claro favorito para derrotar al Madrid ,y pasar a la final de la Champions League. En su columna en The Times, no solo pronosticó el triunfo del City, sino que fue más allá y escribió, quizá con cierta inquina, lo siguiente:

«El Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, sino que los van a machacar».

Las declaraciones del ex delantero de la selección inglesa, no sentaron nada bien en el Real Madrid, ni en la afición madridista. No obstante, Kroos en rueda de prensa antes del duelo ante el City, se limitó a contestar, ante las preguntas de los periodistas, con sorna: » «¿Rooney? Dijeron lo mismo el año pasado y ganamos la Champions».

«Por supuesto, puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City».

El partido

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)

21:00 horas

Alineaciones:

Real Madrid

Courtois, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Fede Valverde, Modric/Tchouaméni, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius

Manchester City:

Ederson; Rúben Dias, Aké/Laporte, Akanji; Walker/Grealish, Rodri, Gundoganl Stones, Bernardo Silva; De Bruyne; Haaland