Los gritos racistas contra Vinicius en Valencia provocan un conflicto de campeonato entre LaLiga y el Gobierno de Brasil

Es la noticia extradeportiva que polarizó la nueva jornada de la Liga de Fútbol Profesional del 21 de mayo de 2023.

Los insultos recibidos por Vinicius Júnior, jugador del Real Madrid, en el campo de Mestalla (Valencia) han traspasado fronteras y se han convertido en un conflicto de talla internacional.

El delantero blanco, que acabó siendo expulsado por repeler una agresión del jugador valencianista Hugo Duro, fue a sus redes sociales para denunciar el trato recibido en el feudo del conjunto ché:

Javier Tebas, presidente de LaLiga, quiso aclararle a Vinicius que desde su departamento se le tendió la mano para poder poner remedio a esta situación, pero que el propio jugador merengue dio la espantada:

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023