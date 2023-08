Dani Alves quiere que el juicio por violación se celebre cuanto antes

El ex defensa del Barcelona, Dani Alves compareció el pasado miércoles ante una jueza de la ciudad Condal, que le notificó que irá a juicio por violación, una decisión a la que el futbolista brasileño no se opuso para no dilatar el proceso,

Alves recibió «la resolución que da por finalizada la fase de instrucción y que detalla los indicios que la magistrada instructora considera que, de las pruebas practicadas, todo parece indicar que cometió un acto de violación», informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado.

El bufete de abogados que representa al jugador precisó en un comunicado que Alves «ha manifestado que no recurrirá la resolución a fin de agilizar lo conducente a la celebración de juicio oral», y confirmó que «se ha mostrado no conforme con el relato de los hechos que contiene la resolución judicial».

Alves será juzgado por una agresión sexual presuntamente cometida el 30 de diciembre de 2022 en los lavabos del reservado de una discoteca de Barcelona.

El pasado 2 de enero, la joven denunció al jugador. Aunque este inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión hasta acabar admitiendo que habían mantenido relaciones consentidas.

La versión de los hechos de la mujer se mantuvo estable y la juez rechazó diversos recursos de los abogados de Alves pidiendo su libertad condicional, alegando que existía riesgo de fuga a Brasil.