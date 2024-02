Kylian Mbappé no seguirá en el PSG ¿Vendrá al Real Madrid?

El «divorcio» entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain, uno de los dramas más destacados en el mundo del fútbol, parece estar llegando a su esperado desenlace. Tras varias temporadas de especulaciones sobre su futuro, el delantero francés ha tomado la decisión de abandonar el club al finalizar su contrato el 30 de junio de este año.

Según reportes de medios deportivos, Mbappé habría comunicado su determinación de dejar el PSG en calidad de agente libre al vencimiento de su contrato.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024