En Francia lo tienen claro: Presionarán al Real Madrid para que deje ir a Mbappé a los Juegos Olímpicos

Diallo no quiso dar por confirmado el traspaso de Mbappé al Real Madrid, destacando que no se puede especular sobre el futuro y que no sabe dónde terminará el jugador, ya que no ha hecho ningún anuncio al respecto.

Sin embargo, hizo hincapié en que el Real Madrid sería el club con el que la federación tendría que negociar en caso de querer contar con Mbappé para los Juegos Olímpicos.

En una entrevista publicada en la web de Le Figaro este miércoles, Diallo declaró: «Kylian ha expresado su deseo de participar. Conocemos las condiciones y lamentamos que el Real Madrid haya cerrado la puerta a muchos futbolistas. Respetamos su decisión. Es el único club que nos ha informado de ello».

El presidente de la FFF afirmó que no descarta ninguna posibilidad y que, si surge una oportunidad antes de los Juegos, la aprovecharán. Incluso mencionó la posibilidad de reunirse con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, si fuera necesario.

Diallo también lamentó que hasta 31 equipos negaran la cesión de sus jugadores para los Juegos de Tokio, y teme que la situación se repita para los Juegos de París. En colaboración con Thierry Henry, seleccionador sub-23 de Francia, han estado trabajando para convencer a los clubes de liberar a sus jugadores.

Respecto a una posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para garantizar la participación de Mbappé, Diallo afirmó que no necesita presiones externas para comprender la importancia de tener al mejor futbolista del mundo en el equipo francés para los Juegos en casa.