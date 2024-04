PSOE, especialistas en ‘sacar la basura’: así pasó Rubiales de niño bonito de Sánchez a ser un estorbo

¿Podía haber caído mucho antes Luis Rubiales?

Posiblemente.

Pero es que Pedro Sánchez, ávido de ganas de contar con una corte de pelotas incondicionales, dejó hacer y deshacer a su gusto al entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Y es que el directivo deportivo no tuvo problemas en mostrar su sintonía con el inquilino de La Moncloa. Tanto es así que durante los primeros meses del mandato sanchista, a Rubiales no le dolieron prendas a la hora de ensalzar a Sánchez.

Cierto es que a finales de 2018 se produjo un primer choque rápidamente cicatrizado.

Sánchez realizó la primera vista oficial a Marruecos donde se reunió con Mohamed VI y el primer ministro Saadedine El Othmani.

El presidente invitó al país vecino a organizar el Mundial de 2030 junto con Portugal, algo que, a priori, desconocían desde la Federación.

Por ello, la RFEF realizó una rueda de prensa dejando en evidencia al Gobierno por su nula comunicación, tanto con Rubiales y los suyos, como con el presidente portugués Antonio Costa, que tambiénafirmó que no sabía nada de la propuesta de que Marruecos fuese también uno de los países sede de ese Mundial.

La rueda de prensa no sentó nada bien a Sánchez, por lo que no dudó en hablar a Rubiales por WhatsApp en la noche del 19 de noviembre de 2018:

A mí tanto tú como Gianni Infantino [presidente de FIFA] me propusisteis una idea que yo aplaudí. Salió de esa reunión y se hizo público, no por nuestro lado. Arrancó el compromiso oficioso de Portugal y Marruecos y ahora la RFEF dice que no sabe nada. En fin, que me lo expliquen. Haced lo que queráis.