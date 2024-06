Mbappé y compañía sufren para ganar a una combativa selección austriaca

El capitán de Les Bleus tuvo que abandonar el campo tras recibir un fuerte golpe en la nariz. A pesar de ser considerada la favorita número uno, Francia mostró una preocupante falta de rodaje y solo consiguió la victoria gracias a un autogol del defensa austriaco Maximilian Wober, quien desvió un centro de Mbappé (38).

Con este resultado, el equipo dirigido por Didier Deschamps lidera el grupo D junto con Países Bajos, que remontó (2-1) ante Polonia el domingo.

La atención mediática se había centrado en las declaraciones de Mbappé «contra los extremismos», relegando a un segundo plano el debut de la selección francesa. Mbappé instó a votar en las elecciones legislativas del 30 de junio y 7 de julio, tras la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos de la semana pasada. «No me gustan los extremismos ni las ideas que dividen», afirmó el delantero.

