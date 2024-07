Cristiano Ronaldo y Mbappé: Duelo de gigantes en los cuartos de final

El veterano jugador de 39 años, Cristiano Ronaldo, sigue haciendo historia al anotar en su sexta participación en el torneo, tras haber logrado marcar en todas las ediciones desde la Eurocopa de 2004.

El próximo enfrentamiento entre Francia y Portugal en los cuartos de final promete ser un duelo épico, con un simbolismo especial: Kylian Mbappé, la futura estrella del Real Madrid, se medirá contra uno de los grandes nombres del pasado reciente, Cristiano Ronaldo.

Portugal are through to the last eight! 🇵🇹#EURO2024 | #PORSVN pic.twitter.com/6LXlRlG6hr

